Астронавты НАСА выйдут в открытый космос для замены антенны на МКС

Находящиеся на МКС астронавты Том Маршберн и Кайла Бэррон 30 ноября выйдут в открытый космос для замены вышедшей из строя антенны.

В НАСА отметили, что поломка не отразилась на сеансах связи с Землей, а дополнительная антенна будет резервной. Выход в открытый космос будет продолжаться 6,5 часа, сообщает РИА Новости.

Напомним, Томас Маршберн, Раджа Чари, Кайла Бэррон и Маттиас Маурер прибыли на МКС 12 ноября, и сейчас на орбите 7 человек, в том числе россияне Антон Шкаплеров и Петр Дубров, а также астронавт Марк Ванде Хай.