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13.11.2021 05:10
Рубрика: Власть

Британские истребители вплотную приблизились к российским Ту-160

Фото: Пресс-служба Минобороны России Фото: Пресс-служба Минобороны России
Фото: Пресс-служба Минобороны России

Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый 15-часовой полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей.

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
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На отдельных участках маршрута российские самолеты сопровождали британские истребители Eurofighter Typhoon. Они двигались параллельными курсами, вплотную приближаясь к бомбардировщикам. Речь идет о дистанции всего в несколько десятков метров, рассказали в Минобороны РФ.

Экипажи дальней авиации произвели дозаправку в воздухе. "Все полеты самолетов Воздушно-космических сил выполняются в строгом соответствии с международными правилами", - добавили в российском военном ведомстве.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны

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