Читатели турецкого издания посоветовали США "убираться" из Черного моря

Читатели турецкого издания Haber7 выразили обеспокоенность в связи с присутствием американских военных кораблей в Черном море, опасаясь возникновения международного конфликта.

При этом отмечалось, что флагманский командный корабль США Mount Whitney направился в Черное море для проведения совместных операций с силами НАТО. В МИД РФ назвали сложившуюся ситуацию "игрой с огнем", сообщает РИА Новости.

"Россия права. Что США делают в Черном море? Пусть убираются восвояси", - заявил пользователь ВЕФА.

По мнению Ястреба, "цель сатаны - окрасить Черное море в алый цвет. Мы ни в коем случае не должны поддерживать такую позицию. К черту НАТО.НАТО не друг нам".

"Проваливайте из Черного моря, американские колонизаторы, иначе похороним в море", - возмущается Дженк.

Некоторые читатели были более осторожными в высказываниях. Так, Хызыр Ильяс Болен полагает, что "США и Россия действуют совместно в Сирии, в Ливии. У них тайные договоренности. Это фиктивный бой". Пользователь Точка предположил, что у всех на глазах "разыгрывается спектакль".