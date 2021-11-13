Диетолог Анастасия Егорова рассказала о пользе сала

Сало может оказаться полезным продуктом. По словам некоторых специалистов, в ограниченных количествах его можно употреблять даже людям, у которых имеются проблемы с сердечно-сосудистой системой. Но нужно соблюдать определенные условия.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на диетолога Анастасию Егорову, по содержанию незаменимых жирных кислот сало близко к растительным маслам. Речь идет об олеиновой, линоленовой, линолевой и пальмитиновой кислотах, которые также называют витамином F. Эксперт отметила, что сало содержит большое количество витаминов А, D, Е и каротина.

Однако злоупотреблять этим продуктом не следует. Диетолог рекомендует съедать небольшой кусочек сала один-два раза в неделю. Особенно осторожно следует относиться к этому калорийному продукту людям с лишним весом и сердечно-сосудистыми проблемами. "Но даже в этом случае речь не о тотальном запрете, а о значительном сокращении количества", - считает Анастасия Егорова.

При серьезных проблемах со здоровьем следует обратиться за консультацией к специалисту.