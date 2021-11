Аукционный дом Sotheby's анонсировал аукцион, на котором можно будет купить две работы Бэнкси, заплатив криптовалютой.

"Любовь витает в воздухе" (Love Is In The Air) оценена в $4-6 млн, а "Охотники за тележками" (Trolley Hunters) оценена в $5-7 млн. Торги намечены на 18 ноября.

Следить за аукционом можно будет на официальном сайте аукционного дома и на канале Sotheby's в Discord. "Sotheby's стал первым аукционным домом, который будет использовать криптовалюту как стандартную валюту для торгов произведениями искусства в режиме реального времени во время живых торгов, - говорится в пресс-релизе компании. - Аукцион анонсируется всего через несколько месяцев после того, как Sotheby's стал первым аукционным домом, принявшим криптовалюту в качестве способа оплаты физического произведения искусства в мае 2021 года". Торги шли в долларах, но расплатиться можно было криптовалютой. Кстати, тогда продавалось то же полотно "Любовь витает в воздухе". Теперь оно выставлено на торги снова.

"Охотники за тележками" - остроумная и пророческая критика иррационального пристрастия общества к потреблению. Изображение трех доисторических людей на заре человечества, которые охотятся на стадо пустых тележек из супермаркета, написано около 15 лет назад.

"Любовь витает в воздухе" - призыв к миру во всем мире, это, как отмечает аукционный дом, квинтэссенция всего творчества Бэнкси: мгновенно узнаваемый образ, ироничный юмор и живой политический комментарий. На граффити участник израильско-палестинского конфликта бросает вместо коктейля Молотова букет цветов.