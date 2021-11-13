Новости

Семья погибшей во время потопа жительницы Ялты получит миллион рублей 16:30
Шесть человек погибли в ДТП на трассе в Челябинской области 16:05
Минцифры готово платить за поиск утечек персональных данных 15:41
В Петербурге рассказали о праздновании Нового года в условиях ограничений 15:01
В Югре стая бродячих собак насмерть загрызла женщину 14:40
Почти два миллиона жителей Петербурга завершили полный цикл вакцинации 14:35
Из дома комика Тимура Родригеза украли миллионы 14:20
На МКАД водитель погиб, врезавшись в неисправную "Газель" 14:12
В Петербурге посетителям разрешат находиться в ресторане до полуночи 14:09
Путин заявил о непричастности России к миграционному кризису на границе Беларуси с ЕС 14:04
Путин поздравил коллектив театра Вахтангова с юбилеем 13:54
Более 4 тысяч световых конструкций украсят Москву к Новому году 13:46
В Крыму в ДТП с микроавтобусом пострадали 12 человек 12:49
За год центры отдыха Кубани приняли около миллиона детей 12:17
Путин поговорит с Лукашенко о транзите газа в Европу 12:05
Путин назвал алармистскими заявления о якобы подготовке вторжения на Украину 12:05
Польская полиция нашла тело гражданина Сирии вблизи границы с Беларусью 11:45
Боец Усман Нурмагомедов доставлен в Махачкалу 11:04
Ассанжу разрешили жениться в тюрьме 10:36
Госпогранкомитет Беларуси: Около 100 мигрантов перешли на территорию Польши 10:25
В МИД РФ назвали абсурдными обвинения из-за ситуации на белорусско-польской границе 10:16
Замминистра энергетики Украины пообещал закупать газ у Словакии 09:39
Эксперт Новиков рассказал, подорожает ли к Новому году икра 09:17
Стало известно время и место прощания с академиком Евгением Чазовым 08:55
В Счетной палате оценили возможности цифрового рубля в борьбе с мошенниками 08:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
Викторина: 10 мифов о Федоре Достоевском
Викторина: 10 мифов о Федоре Достоевском
15 мудрых фраз от человека со светлыми мыслями Виктора Коклюшкина
15 мудрых фраз от человека со светлыми мыслями Виктора Коклюшкина
13.11.2021 16:07
Рубрика: Культура

Две работы Бэнкси продадут за криптовалюту

Текст: Наталья Соколова
Аукционный дом Sotheby's анонсировал аукцион, на котором можно будет купить две работы Бэнкси, заплатив криптовалютой.
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

"Любовь витает в воздухе" (Love Is In The Air) оценена в $4-6 млн, а "Охотники за тележками" (Trolley Hunters) оценена в $5-7 млн. Торги намечены на 18 ноября.

Фото: iStock
Что нужно сделать, чтобы передать криптовалюту по наследству

Следить за аукционом можно будет на официальном сайте аукционного дома и на канале Sotheby's в Discord. "Sotheby's стал первым аукционным домом, который будет использовать криптовалюту как стандартную валюту для торгов произведениями искусства в режиме реального времени во время живых торгов, - говорится в пресс-релизе компании. - Аукцион анонсируется всего через несколько месяцев после того, как Sotheby's стал первым аукционным домом, принявшим криптовалюту в качестве способа оплаты физического произведения искусства в мае 2021 года". Торги шли в долларах, но расплатиться можно было криптовалютой. Кстати, тогда продавалось то же полотно "Любовь витает в воздухе". Теперь оно выставлено на торги снова.

"Охотники за тележками" - остроумная и пророческая критика иррационального пристрастия общества к потреблению. Изображение трех доисторических людей на заре человечества, которые охотятся на стадо пустых тележек из супермаркета, написано около 15 лет назад.

"Любовь витает в воздухе" - призыв к миру во всем мире, это, как отмечает аукционный дом, квинтэссенция всего творчества Бэнкси: мгновенно узнаваемый образ, ироничный юмор и живой политический комментарий. На граффити участник израильско-палестинского конфликта бросает вместо коктейля Молотова букет цветов.

Культура Арт Аукционы и коллекции Культура Арт Актуальное искусство

Главное сегодня

Путин поговорит с Лукашенко о транзите газа в Европу
Производство инъекционного "Арепливира" начнется уже в декабре
Гинцбург: Введение QR-кодов поможет избежать значимых мутаций COVID-19
За сутки в России подтверждено 39 256 случаев COVID-19 в 85 регионах
Овечкин опередил Халла в списке лучших снайперов в истории НХЛ
Виктор Сухоруков - о больших деньгах, малых ролях, таланте и любви
Как во времена ковида попасть на фестиваль комиксов в тосканскую Лукку