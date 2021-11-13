Эксперт назвал лучшие дни для покупки валюты

Менять рубли на доллары и евро лучше в рабочие дни, а не в выходные. Об этом заявил финансовый аналитик Артем Арзамасцев. "Лучше смотреть по текущей ситуации, анализировать новостной фон и принимать решения", - объяснил он.

Самый выгодный курс банки предложат во время торгов на бирже. В данной ситуации фактор неопределенности для кредитного учреждения сведен к минимуму, подчеркивает специалист.

Также не стоит привязывать свои действия к каким-то датам или праздникам. Например, один из самых распространенных мифов - к Новому году валюта дорожает. Это не так, говорит финансист. Скептически он относится и к утверждениям, что есть удачные дни и часы для валютных операций.

"Профессиональные участники торгов не склонны принимать решения по лунному календарю с оглядкой на астрологические прогнозы", - подчеркивает эксперт, мнение которого публикует агентство "Прайм".

При этом покупать и продавать валюту Арзамасцев советует через мобильные приложения банков. Это исключает все риски, связанные с наличными деньгами.