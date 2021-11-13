Эксперт Новиков рассказал, подорожает ли к Новому году икра

Президент Союза осетроводов Александр Новиков рассказал, подорожает ли икра к Новому году. По его словам, для роста цены на деликатес нет никаких причин. Об этом Новиков сообщил в эфире радио Sputnik.

Причем, уверен эксперт, цены не должны вырасти ни на красную, ни на черную икру.

"Начнем с красной икры: путина была хорошая, выловлено было много рыбы, поэтому объем производства красной икры по сравнению с прошлым годом значительно увеличился. Сейчас икра не дороже, чем была в прошлом году, а в некоторых сетях, розничных магазинах даже дешевле", - пояснил Новиков.

Что касается цены на черную икру, то она стабильна уже долгое время, так как не зависит от вылова.

"Вся черная икра сегодня производится в аквакультуре, объемы ее стабильны и удовлетворяют рынок", - сказал Александр Новиков.

Также специалист дал советы, где покупать икру и как правильно ее хранить.

По его словам, приобретать деликатес лучше в магазинах, а не с рук - это безопаснее для здоровья. Также важно обращать внимание на место производства - это должны быть Камчатка, Сахалин или Приморье. А хранить икру лучше в свежем виде и недолгое время. Замораживать же самостоятельно деликатес не стоит - так легко его испортить.