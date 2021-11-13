Эксперт: В России появляется новый вид школы

Сетевая школа - новый тип взаимодействия педагогов и школьников, причем потенциал детей в сетевом образовании отличается от того, к которому мы привыкли в рамках уроков в классе за партой.

Такое мнение высказал научный руководитель Института проблем образовательной политики "Эврика" Александр Адамский на образовательном форуме, который проходит в эти дни в Красноярске.

Что такое сетевая школа? Это объединение нескольких образовательных учреждений, ученики которых вместе участвуют в разных практических занятиях, встречаются с мастерами и профессионалами из разных сфер. В Красноярске так работает сетевая школа старшеклассников "Лидер". Главная ее цель - подготовка ребят ко взрослой жизни. Старшеклассники активно участвуют в жизни города и даже становятся спикерами на ключевых городских мероприятиях.

Важно: школы объединяются для того, чтобы работать с ребятами, которые после школы хотели бы остаться в родном городе. Поэтому вопрос перспектив развития города или региона на ближайшие 5-10 лет имеет здесь большое значение.

По мнению Александра Адамского, благодаря сетевой школе появляются и новые образовательные результаты. Например, умение взаимодействовать с окружающими. И этот навык можно оценивать точно так же, как и результат работы ученика на уроке математики.