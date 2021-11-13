Эксперты назвали стоимость аренды загородных домов на новогодние праздники

Россияне уже бронируют коттеджи и квартиры для отдыха в новогодние праздники. Однако спрос несколько ниже, чем в прошлом году, отмечают эксперты.

Спрос на посуточную аренду загородных домов в Подмосковье и Ленинградской области вырос на 20% сразу после объявления нерабочих ноябрьских дней, отмечает руководитель "Циан.Аналитика" Алексей Попов. Но и после праздников он остался на высоком уровне - в 1,5 раза выше, чем в начале октября и в 1,7 раза, чем в начале сентября. По сравнению с прошлым годом спрос в целом по стране немного ниже - на 5-8%. Это связано с тем, что в этом году больше возможностей для встречи Нового года в развлекательных заведениях и на курортах, как российских, так и зарубежных. По сравнению с 2019 годом спрос выше лишь на 3-4%. В 2020 году, по данным "Инком-недвижимость", спрос был выше, чем годом ранее, на 15-20%.

Стоимость аренды дома чуть выросла. К примеру, в Подмосковье - со 160 до 170 тысяч рублей за три новогодних дня. Однако многие собственники еще не актуализировали расценки на Новый год, отмечает Попов. В среднем следует рассчитывать на сумму в 150-200 тысяч рублей - такой дом позволит разместить около десяти человек в комфортных "городских" условиях. По оценке "Циан", сейчас насчитывается более 200 объявлений о сдаче дома на новогодние праздники, год назад их было порядка 150.

На топовых туристических направлениях интерес к аренде квартир и домов на новогодние праздники (с 31 декабря по 9 января) выше, чем год назад, отмечает гендиректор сервиса "Суточно.ру" Юрий Кузнецов. Так, спрос на жилье в Ялте и Севастополе вырос на 54% по сравнению с прошлым годом. На отдых в Казани - на 46%, в Кировске (горнолыжный курорт в Мурманской области) - на 40%. Квартиры в Москве и Санкт-Петербурге интересуют на 35% и 25% больше арендаторов, чем годом ранее. Кисловодск - на 34%. Интерес к Сочи подрос лишь на 10%, а в Великом Устюге - на 2%. Но, поскольку на вотчине Деда Мороза россияне стали чаще бронировать дома и коттеджи для больших компаний, средняя цена бронирования из-за этого поднялась почти вдвое (с 5550 рублей в сутки до 10930 рублей), отмечает Кузнецов. При этом прироста предложения здесь нет. Зато в Ялте, Севастополе и Казани сдается заметно больше жилья, чем годом ранее - рост предложения на 45%, 38% и 20% соответственно.

Цены на посуточную аренду выросли также в Москве (на 35% - с 3700 рублей в сутки год назад до 5000 рублей на предстоящий Новый год), Севастополе и Ялте (примерно на четверть, до 4410 и 4900 рублей соответственно). А вот жилье в Казани и Санкт-Петербурге подешевело - на 15% и 9% (до 4550 и 3770 рублей соответственно). В Казани туристы теперь бронируют проживание в среднем на 5 дней, а не на 4, как в прошлом году. Отдых в Ялте и Сочи отдыхающие также решили сократить на сутки - до 5 и 6 дней соответственно.

В последние годы в разы растет спрос на загородные дома в Калужской области, Дагестане и Подмосковье, отмечает руководитель направления краткосрочной аренды "Авито Недвижимость" Артем Кромочкин. Так, в Калужской области в конце декабря 2020 года спрос вырос в четыре раза по сравнению с декабрем 2019 года, и почти в пять раз по сравнению 2018 годом. В Дагестане к декабрю 2019 года спрос на аренду вырос в 2,4 раза по сравнению с концом 2018 года, а перед новогодними праздниками 2020 года подскочил еще в 2,3 раза. В Московской области спрос на загородные дома в декабре прошлого года был выше 2019-го втрое, а по сравнению с 2018 годом - в 4,4 раза. Другие регионы, в которых загородная недвижимость также пользуется большим спросом перед праздниками - Ленинградская область, Архангельская область и Карачаево-Черкессия. Эти регионы останутся лидерами спроса и в нынешнем году, уверен Кромочкин.