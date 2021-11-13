Эстония готовится отгородиться от РФ колючей проволокой

Эстонские военные приготовились оградить границу с РФ колючей проволокой, заявил министр обороны республики Калле Лаанет. Так власти прибалтийской страны планируют защититься от "возможной гибридной атаки", пояснил он.

"Инженерный батальон Сил обороны готов при необходимости внести свой вклад в установку заграждения в 130 километров из колючей проволоки на восточной границе", - передает РИА Новости слова Лаанета.

Еще один страх Таллина - нелегальные мигранты. Несмотря на то, что Эстония не граничит с Беларусью, власти республики настороженно следят за происходящим на польско-белорусской границе, подчеркнули источники агентства.