Хирург рассказал об опасном последствии COVID-19

Даже после прохождения острой фазы коронавируса возможен летальный исход. Смерть могут вызвать тромбозы, которые специалисты считают одним из самых опасных последствий COVID-19.

Как рассказал РИА Новости сердечно-сосудистый хирург Николай Талов, изначально процесс образования тромба выполняет защитную функцию, поскольку свертывание крови способствует остановке кровотечения из ран. Но при COVID-19 в организме запускаются патологические механизмы. Возникновение тромбов происходит без повреждения сосудистой стенки. "Здесь виновны и воспалительные процессы, и обезвоживание пациента, и даже снижение обыкновенной активности", - отмечает Талов.

При венозных тромбозах возможна миграция тромба в легкие и возникновение тромбоэмболии легочной артерии. Тромбы в артериях могут привести к развитию гангрены. При образовании тромба в коронарных артериях возможен инфаркт, а в сонных артериях - инсульт.

Как отмечает эксперт, от тромбозов в большей степени страдают пациенты, у которых заболевание коронавирусом протекает в тяжелой или среднетяжелой форме. Однако риск возникновения тромбов некоторое время сохраняется и после перенесенной болезни.

При серьезных проблемах со здоровьем следует обратиться за консультацией к специалисту.