Худруку Александринского театра вручили одну из самых престижных наград Франции

Валерию Фокину вручена одна из самых престижных наград Франции - национальный Орден искусств и литературы. Церемония награждения состоялась на сцене Александринского театра после спектакля "Маскарад. Воспоминания будущего".

"Мне выпала честь вручить вам сегодня Орден Рыцаря искусств и литературы, - сказал генеральный консул Франции в Санкт-Петербурге Паскаль Сливански, поздравляя художественного руководителя Александринского театра. - Это одна из самых важных и почетных наград Французской Республики, которую министр культуры Франции вручает тем, кто внес значительную лепту в мировое искусство и способствовал распространению французской культуры за рубежом.

Мне кажется символичным, что церемония проходит после показа спектакля "Маскарад. Воспоминания будущего", в котором вы воссоздали элементы легендарного "Маскарада" Всеволода Мейерхольда. Ведь это совершенно особенный для истории Александринского театра спектакль: его премьера состоялась на этой сцене в дни Февральской революции 1917 года, расколовшей мир на "до" и "после".

"Fluctat net mergitur" - его качает, но он не тонет - написано на гербе Парижа. Такой девиз прекрасно бы подошел бы и Александринскому театру. В 2003 году вы встали за штурвал этого русского ковчега. Предположу, что это решение далось вам непросто. Но вы приняли вызов и возглавили Александринский театр, которому в те времена требовалось новое дыхание, новые идеи, новая жизнь.

Вам удалось создать в театре такую творческую атмосферу постоянного диалога культур и эпох, такую полифонию голосов прошлого и настоящего, что это не могло не принести своих плодов. Александринский театр по праву считается сегодня первым российским национальным театром, вокруг которого вы создаете Ассоциацию национальных театров. В международном плане Александринский театр прочно занял позиции важнейшего творческого центра. И я счастлив вручить вам высокую награду Французской республики и выразить глубокую признательность Франции за внимание, которое вы уделяете ее искусству, за выдающийся вклад в укрепление русско-французский отношений", - поздравил Валерия Фокина Паскаль Сливански.

Фото: Владимир Постнов, пресс-служба Александринского театра

А новый рыцарь французского Ордена в ответной благодарственной речи в первую очередь отметил, как важен сегодня международный культурный диалог: "Нам необходимо выстраивать культурные коридоры. И тем более важно развивать культурные связи с такой страной, как Франция. Благодарю вас за высокую награду, за внимание и любовь к Александринскому театру - это, действительно, великий театр", - сказал Валерий Фокин.