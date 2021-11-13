Как Театр им. Вахтангова отметит свое 100-летие

13 ноября 1921 года на Арбате, 26 открылся Театр Третьей студии МХАТ - в честь этого знакового события давали "Чудо святого Антония" по пьесе Мориса Метерлинка. Именно этот день и стал точкой отсчета истории Театра им. Вахтангова - это имя Третья студия МХАТ получит, правда, пять лет спустя. Сегодня Вахтанговский - один из самых популярных и любимых театров. Вот только цифры: в прошлом непростом году было сыграно 638 спектаклей, в этом, не менее легком, - уже около тысячи.

100-летие театр празднует весь год, но "Российская газета" предлагает вспомнить (или узнать) о ключевых событиях юбилея.

День тишины

В день своего векового юбилея - 13 ноября - Театр им. Вахтангова приглашает всех в гости на День тишины. В фойе с 12 часов дня и до семи вечера посетителей будут встречать и угощать чаем артисты труппы. Прогуляться по легендарному зданию, посетить выставку, пообщаться с знаменитым актерами - такой подарок Вахтанговский дарит всем своим поклонникам.

"Это будет День памяти. День истории театра. День тишины. В Театре Вахтангова будет гореть свет, мы распахнем двери, откроем коробку исторической сцены. Будем слушать голоса ушедших. Они будут раздаваться будто с записей на подпорченной пленке, как из того мира, с потрескиванием", так рассказывает о необычном формате юбилея художественный руководитель театра Римас Туминас.

Вход свободный, но при себе обязательно иметь QR-код.

"Война и мир"

Главная премьера 100 сезона - постановка Римаса Туминаса по роману Льва Толстого. Серия премьерных показов прошла с 8 по 11 ноября, но, конечно, увидеть спектакль можно будет и позже - уже известны ближайшие даты в афише: 23 и 24 ноября, а также 7 и 8 декабря.

В ролях более чем звездный состав: Сергей Маковецкий, Людмила Максакова, Андрей Ильин, Ирина Купченко, Виктор Добронравов, Ольга Лерман, Евгений Князев, Виктор Сухоруков и другие.

"Война и мир" Льва Толстого - произведение о нравственности, которое должно заставить людей остановиться и задуматься о жизни всерьез", - так анонсировал премьеру Римас Туминас.

Дом Вахтангова во Владикавказе

Весь 2021 год Театр им. Вахтангова плотно занимается созданием культурного центра во Владикавказе - он расположится в самом центре города, в доме, где родился Евгений Вахтангов. Театр уже готов делиться - и делится - радостными новостями. Невероятно, но факт - без скандалов расселены 13 квартир, восстановлен исторический фасад, найдены даже настоящие дореволюционные черепица и кирпич, чтобы глаз не резал никакой новодел. Кстати, проект получается по-настоящему народным - средства на ремонт частично собирали и на краудфандинговой платформе, общими силами набралось два миллиона рублей. Совсем скоро здесь забурлит активная творческая жизнь - спектакли, вечера, может быть, даже создадут свой фестиваль.

"Это очень важное дело для города Владикавказа, и абсолютно необходимое и исторически правильное - для Театра Вахтангова", уверен директор театра Кирилл Крок.

Открытие Дома Вахтангова запланировано на весну следующего года.