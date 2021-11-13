Как Театр им. Вахтангова отметит свое 100-летие

Новости

Глава СКР Бастрыкин взял на контроль дело обманувшего сироту прокурора 08:05
Овечкин опередил Халла в списке лучших снайперов в истории НХЛ 07:50
Гинцбург рассказал об особенностях лечения больных COVID-19 07:40
Комплекс С-550 станет первой в мире мобильной специальной системой ПРО 07:35
Хирург рассказал об опасном последствии COVID-19 07:20
Гинцбург: Введение QR-кодов поможет избежать значимых мутаций COVID-19 07:13
Новая вспышка птичьего гриппа выявлена на юге Японии 06:45
Россиянин Денис Дубников задержан в Нидерландах по запросу США 05:50
В Хабаровском крае QR-коды начали проверять в крупных магазинах 05:42
Британские истребители вплотную приблизились к российским Ту-160 05:10
В Петербурге за сутки привили от COVID-19 рекордные 34 тысячи человек 04:50
Астронавты НАСА выйдут в открытый космос для замены антенны на МКС 04:30
Лавров прокомментировал идеи вывода иностранных войск из Ливии 03:40
Эксперт назвал лучшие дни для покупки валюты 03:26
В Нидерландах из-за COVID-19 введены новые ограничения 02:25
Худруку Александринского театра вручили одну из самых престижных наград Франции 02:12
Космический турист Глен де Врайс погиб в авиакатастрофе 01:27
Российская молодежка обыграла словаков в отборе к ЧЕ 00:52
Эстония готовится отгородиться от РФ колючей проволокой 00:38
Модуль "Наука" перепрошили перед прибытием последнего модуля МКС 00:19
Сбер решил продать долю в компании, контролирующей VK 12.11.2021
Бастрыкин распорядился защитить народный музей "Дорога жизни" 12.11.2021
Двое российских военнослужащих погибли в Беларуси после десантирования 12.11.2021
Футболист сборной России Терехов не сыграет против Хорватии 12.11.2021
Лавров и глава Евросовета обсудили перспективы улучшения отношений РФ и ЕС 12.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
Викторина: 10 мифов о Федоре Достоевском
Викторина: 10 мифов о Федоре Достоевском
15 мудрых фраз от человека со светлыми мыслями Виктора Коклюшкина
15 мудрых фраз от человека со светлыми мыслями Виктора Коклюшкина
13.11.2021 07:00
Рубрика: Культура

Как Театр им. Вахтангова отметит свое 100-летие

Текст: Инга Бугулова
13 ноября 1921 года на Арбате, 26 открылся Театр Третьей студии МХАТ - в честь этого знакового события давали "Чудо святого Антония" по пьесе Мориса Метерлинка. Именно этот день и стал точкой отсчета истории Театра им. Вахтангова - это имя Третья студия МХАТ получит, правда, пять лет спустя. Сегодня Вахтанговский - один из самых популярных и любимых театров. Вот только цифры: в прошлом непростом году было сыграно 638 спектаклей, в этом, не менее легком, - уже около тысячи.
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

100-летие театр празднует весь год, но "Российская газета" предлагает вспомнить (или узнать) о ключевых событиях юбилея.

День тишины

В день своего векового юбилея - 13 ноября - Театр им. Вахтангова приглашает всех в гости на День тишины. В фойе с 12 часов дня и до семи вечера посетителей будут встречать и угощать чаем артисты труппы. Прогуляться по легендарному зданию, посетить выставку, пообщаться с знаменитым актерами - такой подарок Вахтанговский дарит всем своим поклонникам.

"Это будет День памяти. День истории театра. День тишины. В Театре Вахтангова будет гореть свет, мы распахнем двери, откроем коробку исторической сцены. Будем слушать голоса ушедших. Они будут раздаваться будто с записей на подпорченной пленке, как из того мира, с потрескиванием", так рассказывает о необычном формате юбилея художественный руководитель театра Римас Туминас.

Вход свободный, но при себе обязательно иметь QR-код.

"Война и мир"

Главная премьера 100 сезона - постановка Римаса Туминаса по роману Льва Толстого. Серия премьерных показов прошла с 8 по 11 ноября, но, конечно, увидеть спектакль можно будет и позже - уже известны ближайшие даты в афише: 23 и 24 ноября, а также 7 и 8 декабря.

В ролях более чем звездный состав: Сергей Маковецкий, Людмила Максакова, Андрей Ильин, Ирина Купченко, Виктор Добронравов, Ольга Лерман, Евгений Князев, Виктор Сухоруков и другие.

"Война и мир" Льва Толстого - произведение о нравственности, которое должно заставить людей остановиться и задуматься о жизни всерьез", - так анонсировал премьеру Римас Туминас.

Дом Вахтангова во Владикавказе

Весь 2021 год Театр им. Вахтангова плотно занимается созданием культурного центра во Владикавказе - он расположится в самом центре города, в доме, где родился Евгений Вахтангов. Театр уже готов делиться - и делится - радостными новостями. Невероятно, но факт - без скандалов расселены 13 квартир, восстановлен исторический фасад, найдены даже настоящие дореволюционные черепица и кирпич, чтобы глаз не резал никакой новодел. Кстати, проект получается по-настоящему народным - средства на ремонт частично собирали и на краудфандинговой платформе, общими силами набралось два миллиона рублей. Совсем скоро здесь забурлит активная творческая жизнь - спектакли, вечера, может быть, даже создадут свой фестиваль.

"Это очень важное дело для города Владикавказа, и абсолютно необходимое и исторически правильное - для Театра Вахтангова", уверен директор театра Кирилл Крок.

Открытие Дома Вахтангова запланировано на весну следующего года.

Культура Театр Драматический театр Гид-парк

Главное сегодня

Путин призвал к скорейшему взаимному признанию COVID-сертификатов
Названы пять регионов, где осложнилась ситуация с коронавирусом
В России зарегистрирован первый инъекционный препарат от коронавируса
Британские истребители вплотную приблизились к российским Ту-160
Эксперт назвал лучшие дни для покупки валюты
Виктор Сухоруков - о больших деньгах, малых ролях, таланте и любви
Как во времена ковида попасть на фестиваль комиксов в тосканскую Лукку