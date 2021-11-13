Как Театр им. Вахтангова отметит свое 100-летие

100-летие театр празднует весь год, но "Российская газета" предлагает вспомнить (или узнать) о ключевых событиях юбилея.
День тишины
В день своего векового юбилея - 13 ноября - Театр им. Вахтангова приглашает всех в гости на День тишины. В фойе с 12 часов дня и до семи вечера посетителей будут встречать и угощать чаем артисты труппы. Прогуляться по легендарному зданию, посетить выставку, пообщаться с знаменитым актерами - такой подарок Вахтанговский дарит всем своим поклонникам.
"Это будет День памяти. День истории театра. День тишины. В Театре Вахтангова будет гореть свет, мы распахнем двери, откроем коробку исторической сцены. Будем слушать голоса ушедших. Они будут раздаваться будто с записей на подпорченной пленке, как из того мира, с потрескиванием", так рассказывает о необычном формате юбилея художественный руководитель театра Римас Туминас.
Вход свободный, но при себе обязательно иметь QR-код.
"Война и мир"
Главная премьера 100 сезона - постановка Римаса Туминаса по роману Льва Толстого. Серия премьерных показов прошла с 8 по 11 ноября, но, конечно, увидеть спектакль можно будет и позже - уже известны ближайшие даты в афише: 23 и 24 ноября, а также 7 и 8 декабря.
В ролях более чем звездный состав: Сергей Маковецкий, Людмила Максакова, Андрей Ильин, Ирина Купченко, Виктор Добронравов, Ольга Лерман, Евгений Князев, Виктор Сухоруков и другие.
"Война и мир" Льва Толстого - произведение о нравственности, которое должно заставить людей остановиться и задуматься о жизни всерьез", - так анонсировал премьеру Римас Туминас.
Дом Вахтангова во Владикавказе
Весь 2021 год Театр им. Вахтангова плотно занимается созданием культурного центра во Владикавказе - он расположится в самом центре города, в доме, где родился Евгений Вахтангов. Театр уже готов делиться - и делится - радостными новостями. Невероятно, но факт - без скандалов расселены 13 квартир, восстановлен исторический фасад, найдены даже настоящие дореволюционные черепица и кирпич, чтобы глаз не резал никакой новодел. Кстати, проект получается по-настоящему народным - средства на ремонт частично собирали и на краудфандинговой платформе, общими силами набралось два миллиона рублей. Совсем скоро здесь забурлит активная творческая жизнь - спектакли, вечера, может быть, даже создадут свой фестиваль.
"Это очень важное дело для города Владикавказа, и абсолютно необходимое и исторически правильное - для Театра Вахтангова", уверен директор театра Кирилл Крок.
Открытие Дома Вахтангова запланировано на весну следующего года.