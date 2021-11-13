Как в Америке за год выросли инфляция и цены на продукты

Цены на товары повседневного спроса в Америке резко выросли во время пандемии COVID-19 из-за нехватки кадров и проблем с цепочкой поставок. По оценке аналитиков, рост цен ухудшает настроение населения страны и наносит политический ущерб президенту США Джо Байдену.

Согласно последнему индексу потребительских цен, обнародованному американским министерством труда, в октябре стоимость продуктов питания в Соединенных Штата оказалась на 5,4 процента выше, чем год назад. При этом инфляция составила 6,2 процента: это самый большой годовой скачок государственного индекса потребительских цен за последние три десятилетия. Высокая инфляция представляет собой главную проблему для людей с фиксированным доходом и пожилых людей, таких как Ринк, пенсионерка из Вашингтона, округ Колумбия. Она полагается только на социальное обеспечение, при этом на свое ежемесячное пособие в размере 1578 долларов пенсионерка уже не может позволить себе такую продуктовую корзину, как год назад. "Самый дешевый продукт, который я могу купить сейчас - это курица за 11 долларов", - сказала Ринк в интервью National Public Radio.

Американцы признаются, что резкий рост цен на продукты питания за последний год значительно сокращает их ежемесячный бюджет. Согласно октябрьскому опросу потребителей в США, проведенному Bank of America Global Research, почти 60 процентов респондентов заявили, что в продуктовых магазинах наблюдается самый резкий рост цен, далее в этой категории следуют рестораны и покупка еды на вынос.

В целом в октябре цены на курятину в США оказались на 8,8 процента выше, чем год назад. Еще больше, почти на 20 процентов, выросли цены на говядину и свинину. Цены на энергоносители являются одними из основных факторов инфляции. Средняя американская семья в настоящее время платит за бензин почти на 50 процентов больше, чем год назад, и платит на 28 процентов больше за природный газ, который она использует для отопления своего жилого дома. При этом реальная средняя почасовая оплата с поправкой на инфляцию снизилась на 1,2 процента в год по сравнению с 2020 годом. Затраты на ведение коммерческой деятельности в Америке также выросли во время пандемии, поскольку компаниям приходится тратить больше, чтобы сделать бизнес более безопасным во время пандемии.

Белый дом и Федеральная резервная система назвали рост инфляции "временным побочным следствием" пандемии коронавируса, которая нарушила цепочки поставок и лишила работы многих американцев. Однако, как и пандемия, повышение цен, по оценке аналитиков, похоже, "не исчезнет в ближайшее время".

Инфляция больше не ограничивается несколькими отраслями экономики, наиболее пострадавшими от пандемии, такими как, например, строительство или торговля автомобилями. Эксперты прогнозируют рост цен в ближайшие месяцы и в других категориях, в том числе, в сфере авиаперевозок и стоимости арендной платы для юридических и физических лиц в США. По мере роста заработной платы в сфере услуг, особенно в таких отраслях, как ресторанный и гостиничный бизнес, как отмечают эксперты, многие подобные предприятия предпочитают перекладывать на клиентов дополнительные затраты на рабочую силу в виде более высоких цен на предлагаемые услуги. В среднем заработная плата официантов и служащих гостиниц в Америке по сравнению с прошлым годом возросла на 5-10 процентов.

Рост цен и инфляция оказывает давление на настроения американцев. Исследование, опубликованное университетом штата Мичиган в пятницу, показывает: каждый четвертый из опрошенных сказал, что его уровень жизни резко упал в октябре из-за инфляции. Как отмечают эксперты, эти данные представляют собой серьезный политический вызов для Байдена, рейтинг одобрения экономической политики которого на этой неделе впервые упал ниже 40 процентов.

Между тем

"Резкий рост инфляции будет только ухудшаться, что приведет к ужасным последствиям для экономики США", - заявил в эфире Fox News Питер Шифф, главный экономист и глобальный стратег аналитического центра Euro Pacific Capital. По его словам, высокая инфляция может подтолкнуть американскую экономику к рецессии. Некоторые эксперты полагают, что принятие президентом Байденом пакета расходов на инфраструктуру в сумме триллиона долларов может привести к еще более быстрому росту цен.