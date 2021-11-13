Как в Америке за год выросли инфляция и цены на продукты

Новости

Вучич рассказал, что многому учится у Путина 22:02
Впервые за 7 месяцев на Кубе за день не зарегистрировали смерти от COVID 21:48
Хэмилтон стартует последним в спринтерской гонке на Гран-при Бразилии 21:35
Около 321 тысячи человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 21:34
Коллектив 48-го ЦНИИ МО наградили за участие в создании "Спутника V" 21:28
Корабли Черноморского флота проведут совместное учение с ВМС Алжира 21:16
В московском метро пассажир погиб, спасая попутчика 21:13
Сборная России по самбо лидирует после второго дня чемпионата мира 21:11
Мясников дал совет опасающимся вакцинации россиянам 20:29
Путин обратился к участникам конкурса "Большая перемена" 20:12
Умер джазмен, актер, поэт и философ Пер Оге Брандт 19:29
"Аэрофлот" запустил регулярные рейсы в Абу-Даби 19:23
Многодетные мамы имеют право выйти на пенсию в 50 лет 19:12
В Пенсионном фонде рассказали, какую пенсию выгоднее получать 19:07
Власти Москвы утвердили новые тарифы на вывоз мусора 18:53
Умер легендарный чехословацкий певец Мирослав Збирка 18:42
Власти ЯНАО не планируют вводить обязательную вакцинацию пенсионеров 18:34
Умер актер из "Твин Пикс" и "Баек из склепа" Гэвэн О'Херлихи 18:21
В Петербурге простились с подполковником полиции Евгением Захаровым 18:08
Сборная России проиграла Швеции на Кубке Карьяла 18:05
МИД ожидает принятия мер в борьбе с неонацизмом после резолюции ООН 17:55
Бизнес сможет получить субсидии так же легко, как детские пособия 17:48
Умерла индейская актриса и комик Ли Мэрэкл 17:44
Названа причина ДТП с шестью погибшими в Челябинской области 17:36
Семья погибшей во время потопа жительницы Ялты получит миллион рублей 16:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Мичков, сыграв за сборную России по хоккею в 16 лет, побил рекорд Овечкина
Мичков, сыграв за сборную России по хоккею в 16 лет, побил рекорд Овечкина
Викторина: 10 мифов о Федоре Достоевском
Викторина: 10 мифов о Федоре Достоевском
15 мудрых фраз от человека со светлыми мыслями Виктора Коклюшкина
15 мудрых фраз от человека со светлыми мыслями Виктора Коклюшкина
13.11.2021 20:42
Рубрика: В мире

Как в Америке за год выросли инфляция и цены на продукты

Текст: Максим Макарычев
Цены на товары повседневного спроса в Америке резко выросли во время пандемии COVID-19 из-за нехватки кадров и проблем с цепочкой поставок. По оценке аналитиков, рост цен ухудшает настроение населения страны и наносит политический ущерб президенту США Джо Байдену.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Согласно последнему индексу потребительских цен, обнародованному американским министерством труда, в октябре стоимость продуктов питания в Соединенных Штата оказалась на 5,4 процента выше, чем год назад. При этом инфляция составила 6,2 процента: это самый большой годовой скачок государственного индекса потребительских цен за последние три десятилетия. Высокая инфляция представляет собой главную проблему для людей с фиксированным доходом и пожилых людей, таких как Ринк, пенсионерка из Вашингтона, округ Колумбия. Она полагается только на социальное обеспечение, при этом на свое ежемесячное пособие в размере 1578 долларов пенсионерка уже не может позволить себе такую продуктовую корзину, как год назад. "Самый дешевый продукт, который я могу купить сейчас - это курица за 11 долларов", - сказала Ринк в интервью National Public Radio.

Читатели турецкого издания посоветовали США "убираться" из Черного моря

Американцы признаются, что резкий рост цен на продукты питания за последний год значительно сокращает их ежемесячный бюджет. Согласно октябрьскому опросу потребителей в США, проведенному Bank of America Global Research, почти 60 процентов респондентов заявили, что в продуктовых магазинах наблюдается самый резкий рост цен, далее в этой категории следуют рестораны и покупка еды на вынос.

В целом в октябре цены на курятину в США оказались на 8,8 процента выше, чем год назад. Еще больше, почти на 20 процентов, выросли цены на говядину и свинину. Цены на энергоносители являются одними из основных факторов инфляции. Средняя американская семья в настоящее время платит за бензин почти на 50 процентов больше, чем год назад, и платит на 28 процентов больше за природный газ, который она использует для отопления своего жилого дома. При этом реальная средняя почасовая оплата с поправкой на инфляцию снизилась на 1,2 процента в год по сравнению с 2020 годом. Затраты на ведение коммерческой деятельности в Америке также выросли во время пандемии, поскольку компаниям приходится тратить больше, чтобы сделать бизнес более безопасным во время пандемии.

Белый дом и Федеральная резервная система назвали рост инфляции "временным побочным следствием" пандемии коронавируса, которая нарушила цепочки поставок и лишила работы многих американцев. Однако, как и пандемия, повышение цен, по оценке аналитиков, похоже, "не исчезнет в ближайшее время".

Россия и США встретятся для обсуждения климата на уровне профильных ведомств

Инфляция больше не ограничивается несколькими отраслями экономики, наиболее пострадавшими от пандемии, такими как, например, строительство или торговля автомобилями. Эксперты прогнозируют рост цен в ближайшие месяцы и в других категориях, в том числе, в сфере авиаперевозок и стоимости арендной платы для юридических и физических лиц в США. По мере роста заработной платы в сфере услуг, особенно в таких отраслях, как ресторанный и гостиничный бизнес, как отмечают эксперты, многие подобные предприятия предпочитают перекладывать на клиентов дополнительные затраты на рабочую силу в виде более высоких цен на предлагаемые услуги. В среднем заработная плата официантов и служащих гостиниц в Америке по сравнению с прошлым годом возросла на 5-10 процентов.

Рост цен и инфляция оказывает давление на настроения американцев. Исследование, опубликованное университетом штата Мичиган в пятницу, показывает: каждый четвертый из опрошенных сказал, что его уровень жизни резко упал в октябре из-за инфляции. Как отмечают эксперты, эти данные представляют собой серьезный политический вызов для Байдена, рейтинг одобрения экономической политики которого на этой неделе впервые упал ниже 40 процентов.

Между тем

"Резкий рост инфляции будет только ухудшаться, что приведет к ужасным последствиям для экономики США", - заявил в эфире Fox News Питер Шифф, главный экономист и глобальный стратег аналитического центра Euro Pacific Capital. По его словам, высокая инфляция может подтолкнуть американскую экономику к рецессии. Некоторые эксперты полагают, что принятие президентом Байденом пакета расходов на инфраструктуру в сумме триллиона долларов может привести к еще более быстрому росту цен.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин поговорит с Лукашенко о транзите газа в Европу
Производство инъекционного "Арепливира" начнется уже в декабре
Гинцбург: Введение QR-кодов поможет избежать значимых мутаций COVID-19
За сутки в России подтверждено 39 256 случаев COVID-19 в 85 регионах
Овечкин опередил Халла в списке лучших снайперов в истории НХЛ
Зачем США создают военную группировку у южных границ России
Привитые "Спутником V" смогут въезжать в Израиль с 15 ноября