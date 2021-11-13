Коллектив 48-го ЦНИИ МО наградили за участие в создании "Спутника V"

В субботу первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов вручил почетные награды коллективу ведомственного 48-го Центрального научно-исследовательского института. Этих наград военные ученые удостоились за большой вклад в создание и испытание первой в мире вакцины от новой коронавирусной инфекции. Речь - о вакцине "Гам-КОВИД-Вак", больше известной как "Спутник V". Ее непосредственным разработчиком является Научный центр имени Н. Гамалеи Минздрава РФ.

Известно, что 48-й ЦНИИ специализируется на медицинской защите армии и населения от особо опасных инфекций. Ранее сообщалось, что по решению министра обороны Сергея Шойгу военные ученые сейчас разрабатывают средства профилактики COVID-19 для перорального применения. А на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ проводится оценка специфической активности наработанных серий вакцинного препарата в отношении наиболее опасных эпидемически значимых вариантов коронавируса.

Руслан Цаликов также поздравил военнослужащих Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил с профессиональным праздником. 13 ноября Войскам РХБЗ исполнилось 103 года. "От имени министра обороны Российской Федерации поздравляю большой боеспособный, абсолютно квалифицированный, абсолютно храбрый во всех отношениях коллектив войск радиационной, химической и биологической защиты с годовщиной со дня образования", - отметил первый замглавы Минобороны РФ.