Корабли Черноморского флота проведут совместное учение с ВМС Алжира

Отряд кораблей Черноморского флота прибыл в порт Алжир для участия в международном учении "Совместные военно-морские маневры-2021".

В пресс-службе Южного военного округа сообщили, что в этих маневрах вместе с фрегатом "Харрад", учебным кораблем "Ля Суммам", спасательным судном "Эль Мунджид", патрульным самолетом и поисково - спасательным вертолетом ВМС Алжира отрабатывать задачи в море будут экипажи российского фрегата "Адмирал Григорович", патрульного корабля "Дмитрий Рогачев" и спасательного буксирного судна "СБ-742" из состава постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море. По плану совместные учения продлятся до 20 ноября.

"Целью учения является отработка совместных действий ВМС двух стран, укрепление безопасности в регионе. Основными задачами учения стали развитие российско-алжирского военного сотрудничества, обмен опытом между флотами при выполнении свойственных задач, планирование и координация мероприятий совместной военно-морской подготовки", - отметили в пресс-службе ЮВО.

Сообщается, что в ходе береговой фазы маневров экипажи российских и алжирских кораблей проведут учения по связи. Кроме того, командиры дадут брифинги по эпизодам совместных действий, организуют тренировки досмотровых групп и проведут показательное занятие по борьбе за живучесть. Также запланирована конференция пред морской фазой учения.

В пресс-службе ЮВО уточнили, что руководить совместным учением будут командующий Центральным районом ВМС Алжира контр-адмирал Каид Нордин и командир Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота России контр-адмирал Виктор Кочемазов.