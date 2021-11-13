Лавров прокомментировал идеи вывода иностранных войск из Ливии

Вывод иностранных воинских контингентов из Ливии должен происходить поэтапно и равномерно. К такому мнению пришли участники международной конференции по Ливии в Париже, в которой принял участие глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Вывод должен быть полным, при этом осуществляться он должен поэтапно, постепенно и обязательно синхронизировано, что касается вывода тех, кто поддерживает запад Ливии, и тех, кто поддерживает восток", - передает ТАСС слова российского министра.

Лавров подчеркнул, что подобный подход "позволит сохранить баланс сил, благодаря которому в Ливии уже более года удается сохранять режим перемирия".

"Решение, которое сегодня принято, подтвердило формулу, заключенную в итоговом документе Берлинской конференции в июле этого года, и формулу, которую буквально пару недель назад Военный комитет ливийских сторон, так называемый 5+5, записал в своих решениях", - подчеркнул министр.