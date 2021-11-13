Новости

Лавров прокомментировал идеи вывода иностранных войск из Ливии 03:40
Эксперт назвал лучшие дни для покупки валюты 03:26
В Нидерландах из-за COVID-19 введены новые ограничения 02:25
Худруку Александринского театра вручили одну из самых престижных наград Франции 02:12
Космический турист Глен де Врайс погиб в авиакатастрофе 01:27
Российская молодежка обыграла словаков в отборе к ЧЕ 00:52
Эстония готовится отгородиться от РФ колючей проволокой 00:38
Модуль "Наука" перепрошили перед прибытием последнего модуля МКС 00:19
Сбер решил продать долю в компании, контролирующей VK 12.11.2021
Бастрыкин распорядился защитить народный музей "Дорога жизни" 12.11.2021
Двое российских военнослужащих погибли в Беларуси после десантирования 12.11.2021
Футболист сборной России Терехов не сыграет против Хорватии 12.11.2021
Лавров и глава Евросовета обсудили перспективы улучшения отношений РФ и ЕС 12.11.2021
Минюст внес ЛГБТ-активиста Кочеткова в реестр СМИ-иноагентов 12.11.2021
Выбраны лучшие менеджеры в стране 12.11.2021
Лавров считает, что НАТО ведет себя агрессивно по отношению к России 12.11.2021
Госдума определит дату рассмотрения поправок о QR-кодах 15 ноября 12.11.2021
Голикова объявила переходный период по введению QR-кодов до 1 февраля 12.11.2021
Назначать пособия без заявлений помогут налоговые органы 12.11.2021
Клишас: Парламент обсудит целесообразность QR-кодов на федеральном уровне 12.11.2021
Голикова пояснила, что собой представляет QR-код нового образца 12.11.2021
В России построят 300 гостиниц в рамках нацпроекта по туризму 12.11.2021
Голикова рассказала, в каких общественных местах не понадобятся QR-коды 12.11.2021
Львова-Белова: Вакцинация детей возможна только с согласия родителей 12.11.2021
Савельев не ожидает больших сложностей с введением QR-кодов на транспорте 12.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
Викторина: 10 мифов о Федоре Достоевском
Викторина: 10 мифов о Федоре Достоевском
15 мудрых фраз от человека со светлыми мыслями Виктора Коклюшкина
15 мудрых фраз от человека со светлыми мыслями Виктора Коклюшкина
13.11.2021 03:40
Рубрика: В мире

Лавров прокомментировал идеи вывода иностранных войск из Ливии

Вывод иностранных воинских контингентов из Ливии должен происходить поэтапно и равномерно. К такому мнению пришли участники международной конференции по Ливии в Париже, в которой принял участие глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров заявил о поддержке Россией вывода иностранных войск из Ливии

"Вывод должен быть полным, при этом осуществляться он должен поэтапно, постепенно и обязательно синхронизировано, что касается вывода тех, кто поддерживает запад Ливии, и тех, кто поддерживает восток", - передает ТАСС слова российского министра.

Лавров подчеркнул, что подобный подход "позволит сохранить баланс сил, благодаря которому в Ливии уже более года удается сохранять режим перемирия".

"Решение, которое сегодня принято, подтвердило формулу, заключенную в итоговом документе Берлинской конференции в июле этого года, и формулу, которую буквально пару недель назад Военный комитет ливийских сторон, так называемый 5+5, записал в своих решениях", - подчеркнул министр.

В мире Африка Ливия Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД

Главное сегодня

Двое российских военнослужащих погибли в Беларуси после десантирования
Голикова объявила переходный период по введению QR-кодов до 1 февраля
Песков сделал прививку вакциной "Спутник Лайт"
Путин призвал к скорейшему взаимному признанию COVID-сертификатов
Названа причина стрельбы в дагестанской мечети
Зачем США создают военную группировку у южных границ России
Привитые "Спутником V" смогут въезжать в Израиль с 15 ноября