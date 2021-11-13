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13.11.2021 18:00
Рубрика: Культура

Лидер "Зодчих" Юрий Дадыдов выпустил книгу о роке и жизни в 80-90-е

Текст: Александр Алексеев
Эта группа всегда появлялась в непростые времена, когда нам особенно требовались самоирония, гротеск, подшучивание над собой и окружающим хмурым бытом. Отчаянные битломаны, удалые рок-н-ролльщики, пересмешливые бузотеры, мастера сатиры и основатели камеди-рока, по которым плакали КВН и стадионы - во время их концертов на сцене пели, танцевали, шутили, маршировали, "рыли" траншеи…

Именно "Зодчих", в которых играли и Юрий Лоза, и Валерий Сюткин, а позднее и Александр Шевченко Театр имени Моссовета приглашал для первой постановки рок-оперы "Иисус Христос-Суперзвезда" на русском языке. Их песни "Землекоп", "Девушка в белом", "Непруха", "Я хочу на берег" и "Дайте народу пива" стали фактически новыми народными, а диск 1989 года "Мусор из избы" - бестселлером. Но через три года музыканты разбрелись в новые проекты. И вот - на рубеже 20-х годов - в пору пандемии, что может и совпадение - "Зодчие" встретились вновь, почти в "золотом составе", записали альбом, а затем представили и книгу своего лидера Юрия Давыдова "Зодчие: хроника одной группы", точнее уже второе, дополненное ее издание.

Фото: youtube.com/ Bobot Zerimar
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Ради зрителей и читателей презентацию "Хроники" пришлось проводить даже трижды: вначале в программе "Квартирник у Маргулиса" на НТВ, потом в VIP-клубе "Зодчих", созданном этой группой для концертов рок-звезд 70-90-х и наконец, в московском книжном магазине "Библио-Глобус". Начали с книги, потом стали играть песни - "Глядь!", "Руки в боки", " 10-м "Б" не слушали "Любэ" - снова ироничные, позитивные, где сатира перемежалась с вечными русскими девизами "мы сами любим создать трудности, чтобы потом их и преодолевать" и "не грусти прорвемся". Хитами они пока не стали: гармонии азартного ироничного рока, с неусложненными аранжировками, зато веселого и напевного - ныне уже не в тренде. Может и временно. Хотя недавно у группы появился и новый хит - "Мамы-папы будут в шоке".

Гости вечера просили спеть и что-то еще, постепенно все больше увлекаясь "Зодчими"-музыкантами. А те еще и рассказывали истории из своей гастрольной жизни. Может и зря, потому что отвлекались в итоге от книги. А она и вправду получилась очень достойной и интересной.

Одновременно и исторической, светлой: о московском детстве 50-60-х, прошедшем около Страстной площади: традиции интеллигенции приглашать с гости друзей и сызмальства учиться самоиронии, уважению к людям, книгам и театру. И боевой: противостояние окрестной шпане, первые выпиленные самодельные гитары. А еще - это и история русского рока 60-90-х, написанная изнутри, из-за кулис, в которой и Александр Градский, Михаил Боярский, Валерий Сюткин или Жанна Агузарова - не только музыканты, но и люди, личности - такие, какими мы их не знали. Но при этом автор не увлекается байками и историями, благодаря которым книга, конечно, становится веселой, ироничной. Но и очень тонко, точно подмечает особенности всех этих времен, от моды, способов стать счастливым, научиться дружить…

Фото: youtube.com/ birchpunk
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Словом, в книге все как и в песнях "Зодчих" - от веселого до мудрого и поучительного один шаг. Ироничный, самобытный, как повод сохранять позитивный взгляд на жизнь и самого себя. И конечно резкие оценки артистов-фонограмщиков или умеющих петь только в студии, благодаря "склейкам" звукорежиссеров, невзирая на кажущиеся авторитеты и возможные неприятности. А поэтому это еще и очень честная книга о современном шоу-бизнесе, в которой мелькают и многие популярные имена: Алсу, Олег Газманов, "Мираж"… Кто-то возможно, изменит к ним отношение после этой книги, другие, не исключено, - еще больше полюбят.

Причем "Хроники" можно читать едва ли не с любой страницы, внимая ее искренности, юмору, обобщению серьезных тем, о которых мало кто говорит. И это тоже признак стоящей литературы, в которой главное - не интрига сюжета, а глубина, юмор, наблюдательность, образный язык, критичная дерзость в оценках и позитивный настрой, порой, несмотря ни на что…

Спасибо, очень вовремя.

Кстати

Ноябрь оказался очень удачным для издателей книг музыкантов или о музыкантах. Вначале вышел сборник полемических статей о Егоре Летове. Совсем скоро надо ждать филосфско-географическую монографию Бориса Гребенщикова "Священные места Индии", и сборник рассказов и комиксов Андрея Князева - в прошлом участника "Короля и шута", а ныне - лидера собственной группы "КняZz". Мало не покажется.

Культура Музыка Рок Гид-парк Музыка с Александром Алексеевым

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