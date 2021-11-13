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13.11.2021 16:36
Рубрика: Культура

Марина Степнова напишет продолжение "Сада"

Текст: Наталья Соколова
Марина Степнова напишет продолжение "Сада". Об этом известная писательница, лауреат премии "Большая книга" и "Ясная поляна" рассказала на форуме "Ориентальный вектор: женская литература стран Азии", который проходит с 11 по 13 ноября в Свердловской областной универсальной научной библиотеке им. В. Г.Белинского. За событиями форума можно следить онлайн.
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

"Сад" - это семейная сага о семье русских аристократов Борятинских, в которой родился поздний ребенок, девочка Туся. Роман наполнен чеховскими, толстовскими, тургеневскими аллюзиями. Книга получилась густонаселенная, среди героев немало исторических персонажей, например, брат Владимира Ульянова. Но исторические герои действуют не так, как было в реальности, замечает автор. Получилась встреча реальности с вымыслом, которая, как говорит Степнова, ее очень радует.
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"Главными героями продолжения "Сада" будут по-прежнему Туся, Радович, снова будет Саша Ульянов, будет очень много новых героев, - рассказала Марина Степнова. - И те вопросы, которые интересовали и раздражали читателей в романе "Сад" - "А почему эта линия оборвалась?", "А куда делся этот герой?" - на все эти вопросы я постараюсь дать ответы". Также писатель назвала "нечаянной радостью" получение приза зрительских симпатий премии "Ясная поляна" за роман "Сад".

"Ни за одну мою книгу меня так не ругали, как за "Сад". Но это же просто книга, а люди готовы меня посадить на кол. Не угодишь всем читателям. "Почему это не "Женщины Лазаря"?", - спрашивают некоторые читатели. Но самое худшее - ориентироваться на премию, аудиторию", - поделилась Марина Степнова.

Кстати, Марина Степнова, автор романов "Безбожный переулок", "Женщины Лазаря" и "Где-то под Гроссето", станет автором тотального диктанта в 2022 году.

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