МИД ожидает принятия мер в борьбе с неонацизмом после резолюции ООН

На заседании Третьего комитета 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 12 ноября по инициативе Российской Федерации была принята резолюция "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости", говорится в комментарии МИД РФ.

Соавторами проекта стали 58 государств, включая Россию. За резолюцию проголосовало 121 государство, против выступили 2 делегации (США, Украина) и 53 страны при голосовании воздержались.

Дипломаты отмечают, что документ был одобрен в канун 75-й годовщины вынесения Приговора Нюрнбергского трибунала, в котором была дана принципиальная оценка преступлениям нацистского режима и юридически закреплены итоги Второй мировой войны.

Резолюция осуждает прославление нацистского движения и бывших членов организации "Ваффен-СС", в том числе путем открытия памятников и мемориалов. Особую важность имеет пункт постановляющей части, в котором выражается "озабоченность непрекращающимися попытками осквернения или разрушения памятников, воздвигнутых в память о тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны, а также незаконной эксгумации или переноса останков таких лиц", отмечают в МИД России.

Российская сторона надеется, что о одобрение данной резолюции пошлет четкий и ясный сигнал тем странам, в которых уже давно назрела необходимость принятия самых решительных мер по противодействию участившимся попыткам героизации нацизма, в том числе ветеранов "Ваффен-СС" и разного рода коллаборационистов, отмечают в МИД России.