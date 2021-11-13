Новости

Власти Москвы утвердили новые тарифы на вывоз мусора 18:53
Умер легендарный чехословацкий певец Мирослав Збирка 18:42
Власти ЯНАО не планируют вводить обязательную вакцинацию пенсионеров 18:34
Умер актер из "Твин Пикс" и "Баек из склепа" Гэвэн О'Херлихи 18:21
В Петербурге простились с подполковником полиции Евгением Захаровым 18:08
Сборная России проиграла Швеции на Кубке Карьяла 18:05
МИД ожидает принятия мер в борьбе с неонацизмом после резолюции ООН 17:55
Бизнес сможет получить субсидии так же легко, как детские пособия 17:48
Умерла индейская актриса и комик Ли Мэрэкл 17:44
Названа причина ДТП с шестью погибшими в Челябинской области 17:36
Семья погибшей во время потопа жительницы Ялты получит миллион рублей 16:30
Шесть человек погибли в ДТП на трассе в Челябинской области 16:05
Минцифры готово платить за поиск утечек персональных данных 15:41
В Петербурге рассказали о праздновании Нового года в условиях ограничений 15:01
В Югре стая бродячих собак насмерть загрызла женщину 14:40
Почти два миллиона жителей Петербурга завершили полный цикл вакцинации 14:35
Из дома комика Тимура Родригеза украли миллионы 14:20
На МКАД водитель погиб, врезавшись в неисправную "Газель" 14:12
В Петербурге посетителям разрешат находиться в ресторане до полуночи 14:09
Путин заявил о непричастности России к миграционному кризису на границе Беларуси с ЕС 14:04
Путин поздравил коллектив театра Вахтангова с юбилеем 13:54
Более 4 тысяч световых конструкций украсят Москву к Новому году 13:46
В Крыму в ДТП с микроавтобусом пострадали 12 человек 12:49
За год центры отдыха Кубани приняли около миллиона детей 12:17
Путин поговорит с Лукашенко о транзите газа в Европу 12:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
Викторина: 10 мифов о Федоре Достоевском
Викторина: 10 мифов о Федоре Достоевском
15 мудрых фраз от человека со светлыми мыслями Виктора Коклюшкина
15 мудрых фраз от человека со светлыми мыслями Виктора Коклюшкина
13.11.2021 17:55
Рубрика: Власть

МИД ожидает принятия мер в борьбе с неонацизмом после резолюции ООН

Текст: Александр Саможнев

На заседании Третьего комитета 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 12 ноября по инициативе Российской Федерации была принята резолюция "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости", говорится в комментарии МИД РФ.

Фото: Andrew PARSONS / 10 Downing Street / AFP
В Великобритании опасаются "случайной" войны с Россией

Соавторами проекта стали 58 государств, включая Россию. За резолюцию проголосовало 121 государство, против выступили 2 делегации (США, Украина) и 53 страны при голосовании воздержались.

Дипломаты отмечают, что документ был одобрен в канун 75-й годовщины вынесения Приговора Нюрнбергского трибунала, в котором была дана принципиальная оценка преступлениям нацистского режима и юридически закреплены итоги Второй мировой войны.

Резолюция осуждает прославление нацистского движения и бывших членов организации "Ваффен-СС", в том числе путем открытия памятников и мемориалов. Особую важность имеет пункт постановляющей части, в котором выражается "озабоченность непрекращающимися попытками осквернения или разрушения памятников, воздвигнутых в память о тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны, а также незаконной эксгумации или переноса останков таких лиц", отмечают в МИД России.

Российская сторона надеется, что о одобрение данной резолюции пошлет четкий и ясный сигнал тем странам, в которых уже давно назрела необходимость принятия самых решительных мер по противодействию участившимся попыткам героизации нацизма, в том числе ветеранов "Ваффен-СС" и разного рода коллаборационистов, отмечают в МИД России.

Власть Работа власти Внешняя политика Общество История Правительство МИД

Главное сегодня

Путин поговорит с Лукашенко о транзите газа в Европу
Производство инъекционного "Арепливира" начнется уже в декабре
Гинцбург: Введение QR-кодов поможет избежать значимых мутаций COVID-19
За сутки в России подтверждено 39 256 случаев COVID-19 в 85 регионах
Овечкин опередил Халла в списке лучших снайперов в истории НХЛ
Правительство РФ обозначило пределы роста квартплаты в 2022 году
Проект нового КоАП расширяет применение скидок при штрафах