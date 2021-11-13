Модуль "Наука" перепрошили перед прибытием последнего модуля МКС

Российский космонавт Петр Дубров заменил программное обеспечение многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" МКС, передает РИА Новости. Это было сделано перед стыковкой с кораблем "Прогресс", доставившим узловой модуль "Причал".

"Успешно перепрошили мы сегодня терминальные вычислительные машины - один, два, и три МЛМ под версию с УМ, поэтому готовы к дальнейшей программе полета", - доложил другому космонавту Антону Шкаплерову.

Напомним, что модуль "Наука" пристыковался к МКС 29 июля после восьмисуточного полета. Когда экипаж открыл люк модуля, двигатели "Науки" внепланово включились. Для стабилизации МКС были включены двигатели российского корабля "Прогресс", угрозы экипажу не было.