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13.11.2021 00:19
Рубрика: Общество

Модуль "Наука" перепрошили перед прибытием последнего модуля МКС

Российский космонавт Петр Дубров заменил программное обеспечение многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" МКС, передает РИА Новости. Это было сделано перед стыковкой с кораблем "Прогресс", доставившим узловой модуль "Причал".

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
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"Успешно перепрошили мы сегодня терминальные вычислительные машины - один, два, и три МЛМ под версию с УМ, поэтому готовы к дальнейшей программе полета", - доложил другому космонавту Антону Шкаплерову.

Напомним, что модуль "Наука" пристыковался к МКС 29 июля после восьмисуточного полета. Когда экипаж открыл люк модуля, двигатели "Науки" внепланово включились. Для стабилизации МКС были включены двигатели российского корабля "Прогресс", угрозы экипажу не было.

Общество Космос

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