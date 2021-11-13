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13.11.2021 10:05
Рубрика: Общество

Наталья Сергунина: В акции #МыВместе участвуют 3 почти тысячи волонтеров- москвичей

Текст: Любовь Проценко

Акция взаимопомощи #МыВместе возобновилась в столице 22 октября. Она вновь объединила волонтеров, готовых поддержать москвичей, которые во время пандемии находятся на домашнем режиме. Добровольцы уже выполнили сотни заявок, доставив продукты, лекарства и предметы первой необходимости, в том числе в период нерабочих дней. Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала на портале mos.ru:

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
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"С начала пандемии волонтеры оказали большую поддержку людям старшего возраста, многодетным семьям и горожанам с хроническими заболеваниями. В октябре акция #МыВместе возобновилась. Для участия в ней зарегистрировались почти три тысячи добровольцев".

Чаще всего в заявках, поступающих в штаб акции, содержатся просьбы о покупке продуктов: хлеба, яиц, молочной продукции и овощей. Волонтеры доставили более 1,5 тысячи килограммов продуктов.

Иногда в кол-центр звонят родственники адресатов. Доброволец Надежда Иванова рассказала, как доставляла лекарства инвалиду по зрению.

"Его жена попала в больницу и обратилась к волонтерам с просьбой помочь ее мужу. Важно было привезти лекарства очень быстро. Я откликнулась на эту заявку и оперативно выполнила просьбу", - говорит Надежда.

У добровольцев много историй о том, как тепло их встречают люди москвичи. Волонтер Леся Погорелова поделилась одним из таких случаев: как-то она принесла пожилому мужчине тяжелый пакет с продуктами, а он был так тронут заботой, что прочитал ей стихи.

Штаб акции #МыВместе в Москве взаимодействует с бизнес-сообществом и благотворителями. Например, предприниматели передали для волонтеров минеральную воду и снеки.

Чтобы присоединиться к акции в качестве добровольца, необходимо зарегистрироваться на сайте ресурсного центра "Мосволонтер".

Москвичи, которые продолжают оставаться дома, могут обратиться за помощью по телефону: +7 800 200-34-11.

Общество Соцсфера

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