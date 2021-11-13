Питер Джексон стал миллиардером после продажи своей студии

Режиссер Питер Джексон, экранизировавший трилогию "Властелин колец", продал основанную им студию визуальных эффектов Weta Digital. Как сообщает Forbes, после этой сделки Джексон становится миллиардером.

Питер Джексон и его жена Фрэн Уолш владели контрольным пакетом акций компании - им принадлежало 60%. Покупателем бизнеса стала Unity Software, американская компания по производству видеоигр. Сумма сделки составила 1,6 миллиарда долларов. Издание сообщает, что режиссер получит около 600 миллионов долларов наличными и 375 миллионов долларов акциями.

Компания Weta Digital была основана Джексоном в 1993 году в Новой Зеландии и на протяжении десятков лет производила спецэффекты и анимацию для ТВ и кинофильмов. На счету студии работа над такими фильмами, как "Мстители", "Прометей", "Я, робот", "Мост в Терабитию", "Телепорт", "Район №9", "Милые кости", "Человек из стали". Кроме того, "Оскар", полученный "Властелином колец" за лучшие визуальные эффекты, является также заслугой Weta Digital. Именно экранизация произведения Толкина и принесла ей всемирную известность. После WD стала обладателем еще двух "Оскаров" - за фильмы "Кинг Конг" и "Аватар".

Режиссер Питер Джексон родился в 1963 году в Новой Зеландии. С детства был увлечен фотографией, что впоследствии и привело его в кинематограф. После сокрушительного успеха фильмов о Фродо Бэггинсе снял фильмы "Милые кости", "Типа крутые легавые", "Приключения Тинтина: Тайна "Единорога", "Хроники хищных городов", экранизировал "Хоббита". На производстве "Властелина колец" он заработал по 10 млн рублей за каждый из фильмов, а затем получал 10% от всех кассовых сборов.