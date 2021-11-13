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Питер Джексон стал миллиардером после продажи своей студии

Новости
    13.11.2021, 15:18
Текст:   Ася Кушнарева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Режиссер Питер Джексон, экранизировавший трилогию "Властелин колец", продал основанную им студию визуальных эффектов Weta Digital. Как сообщает Forbes, после этой сделки Джексон становится миллиардером.

Фото: kinopoisk.ru
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Питер Джексон и его жена Фрэн Уолш владели контрольным пакетом акций компании - им принадлежало 60%. Покупателем бизнеса стала Unity Software, американская компания по производству видеоигр. Сумма сделки составила 1,6 миллиарда долларов. Издание сообщает, что режиссер получит около 600 миллионов долларов наличными и 375 миллионов долларов акциями.

Компания Weta Digital была основана Джексоном в 1993 году в Новой Зеландии и на протяжении десятков лет производила спецэффекты и анимацию для ТВ и кинофильмов. На счету студии работа над такими фильмами, как "Мстители", "Прометей", "Я, робот", "Мост в Терабитию", "Телепорт", "Район №9", "Милые кости", "Человек из стали". Кроме того, "Оскар", полученный "Властелином колец" за лучшие визуальные эффекты, является также заслугой Weta Digital. Именно экранизация произведения Толкина и принесла ей всемирную известность. После WD стала обладателем еще двух "Оскаров" - за фильмы "Кинг Конг" и "Аватар".

Режиссер Питер Джексон родился в 1963 году в Новой Зеландии. С детства был увлечен фотографией, что впоследствии и привело его в кинематограф. После сокрушительного успеха фильмов о Фродо Бэггинсе снял фильмы "Милые кости", "Типа крутые легавые", "Приключения Тинтина: Тайна "Единорога", "Хроники хищных городов", экранизировал "Хоббита". На производстве "Властелина колец" он заработал по 10 млн рублей за каждый из фильмов, а затем получал 10% от всех кассовых сборов.

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