Правительство РФ увеличило число получателей жилищных сертификатов

Правительство России решило дополнительно выпустить жилищные сертификаты в 2021 году.

"Сертификат дает право приобрести жилье за счет средств федерального бюджета", - говорится на сайте кабмина.

Сертификаты будут доступны отдельным категориям граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Среди них - чернобыльцы, вынужденные переселенцы, граждане, переезжающие из Байконура, районов Крайнего Севера и закрытых административно-территориальных образований.

Также на такую поддержку смогут рассчитывать военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел и МЧС.

На это будет выделено в 2021 году более 14 миллиардов рублей. Общее число получателей сертификатов составит более 5,5 тысячи человек.

Напомним, что эти сертификаты поспособствуют гражданам получить более комфортные квартиры там, где они живут. А также благодаря им люди смогут переехать в населенные пункты с необходимой социальной инфраструктурой.