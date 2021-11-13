Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
11:15 13.11.2021

Правительство РФ увеличило число получателей жилищных сертификатов

Правительство России решило дополнительно выпустить жилищные сертификаты в 2021 году.
Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

"Сертификат дает право приобрести жилье за счет средств федерального бюджета", - говорится на сайте кабмина.

Минпромторг займется торговой недвижимостью

Сертификаты будут доступны отдельным категориям граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Среди них - чернобыльцы, вынужденные переселенцы, граждане, переезжающие из Байконура, районов Крайнего Севера и закрытых административно-территориальных образований.

Также на такую поддержку смогут рассчитывать военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел и МЧС.

На это будет выделено в 2021 году более 14 миллиардов рублей. Общее число получателей сертификатов составит более 5,5 тысячи человек.

Напомним, что эти сертификаты поспособствуют гражданам получить более комфортные квартиры там, где они живут. А также благодаря им люди смогут переехать в населенные пункты с необходимой социальной инфраструктурой.

Сейчас читают

ЖКХ
06:00

Есть ли смысл платить за электроэнергию по разным тарифам днем и ночью

Есть ли смысл платить за электроэнергию по разным тарифам днем и ночью

Среди москвичей и жителей Подмосковья становятся популярными двух- и трехтарифные режимы учета электроэнергии - они позволяют платить за электричество по разным ценам в зависимости от времени суток. Какие затраты надо учесть желающим экономить с помощью времени? Корреспондент "РГ" узнал это на собственном опыте

Недвижимость
10.11.2021

Обманутые дольщики будут чаще получать компенсации, а не квартиры

Обманутые дольщики будут чаще получать компенсации, а не квартиры

Из-за роста себестоимости строительства обманутые дольщики в будущем чаще будут получать денежные компенсации, а не ключи от квартир. Также поставлена задача разобраться с проблемами обманутых дольщиков до конца 2023 года

ЖКХ
10.11.2021

Минстрой прояснил ситуацию с капремонтом таунхаусов

Минстрой прояснил ситуацию с капремонтом таунхаусов

Принятие закона о таунхаусах не изменит ситуацию с капитальным ремонтом таких домов, пояснили в Минстрое. Блокированные дома и ранее не включались в систему капремонта, отметили в ведомстве