Путин назвал учения НАТО в Черном море вызовом для России

Президент России считает учения НАТО в акватории Черного моря с использованием стратегической авиации серьезным вызовом. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 1".

"США и их союзники по НАТО проводят незапланированные учения в акватории Черного моря. Причем не просто сформирована достаточно мощная корабельная группировка, но используется в ходе этих учений и авиация, в том числе и стратегическая", - отметил Владимир Путин.

"Используются B-51, это достаточно старенькие самолеты, но дело не в носителях, а дело в том, что у них на борту боевое стратегическое оружие - это серьезный вызов для нас", - пояснил президент. Он рассказал, что у Минобороны было предложение тоже провести в этой акватории свои незапланированные учения. "Но я считаю, что это нецелесообразно и нет необходимости нагнетать дополнительно обстановку там", - подчеркнул Верховный главнокомандующий. Поэтому Минобороны ограничивается только сопровождением самолетов и кораблей.