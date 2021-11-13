Путин поговорит с Лукашенко о транзите газа в Европу

Президент Беларуси вполне может перекрыть транзит российского газа в Европу, но ничего хорошего в этом нет, это стало бы нарушением контракта. Об этом заявил российский лидер в интервью телеканалу "Россия 1". Владимир Путин обещал переговорить с Александром Лукашенко на эту тему, и напомнил, что Киев уже поступал таким образом, заблокировав газ из России для европейских потребителей.

"Я, честно говоря, впервые об этом слышу, потому что я дважды разговаривал с Александром Григорьевичем за последнее время, он мне ни разу об этом не сказал, даже не намекнул. Но, он может, наверное. Хотя ничего хорошего в этом нет и я, конечно, с ним поговорю на эту тему, если он не в сердцах это просто сказал", - ответил Владимир Путин на соответствующий вопрос.

Президент напомнил, что в 2008 году из-за бесконечных споров по цене на газ и на транзит не получилось договориться с Киевом по основным параметрам контрактов, и Украина заблокировала газ, который предназначался для потребителей в Европе. "Просто, как говорят специалисты, условно говоря, вентиль закрутили", - заметил он.

"Теоретически, конечно, Лукашенко как президент транзитной страны может, наверное, дать указание по перекрытию наших поставок в Европу. Хотя это будет нарушением нашего транзитного контракта, и я надеюсь, что до этого не дойдет", - продолжил Путин. "Но, с другой стороны, против него всегда применяют и грозятся применением новых санкций. Но это нанесло бы большой ущерб энергетике Европы, энергетическому сектору Европы и не способствовало бы развитию наших отношений с Беларусью как с транзитной страной", - считает он.