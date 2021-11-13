Путин поздравил коллектив театра Вахтангова с юбилеем

Президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму коллективу театра Вахтангова в связи со столетним юбилеем.

"История вашего театра поистине впечатляет", - сказал глава государства. С первых же дней театр стал ярким явлением в культурной жизни Москвы и всей страны, оценил он. "Каждая его премьера превращалась в настоящий праздник, вызывала неподдельный общественный интерес", - отметил президент.

"Безусловно, что за таким блистательным, непреходящим успехом - большой вдохновенный труд многих поколений "вахтанговцев", - подчеркнул Путин. "Важно, что, бережно сохраняя традиции, уникальное духовное, идейное наследие предшественников, вы открыты для новаторства, для смелых художественных экспериментов, радуете публику интересными постановками, грандиозными фестивалями", - заключил он.