Путин заявил о готовности Лукашенко и Меркель к прямым переговорам

Президент Беларуси и и.о. канцлера ФРГ готовы говорить друг с другом, заявил в интервью телеканалу "Россия 1" президент России Владимир Путин.

"Во-первых, это вопрос не ко мне, почему они не разговаривают друг с другом. Нас это не касается", - ответил на соответствующий вопрос Владимир Путин. При этом он заметил, что из разговоров с Александром Лукашенко и Ангелой Меркель понял, что они готовы друг с другом пообщаться.

Президент надеется, что это в ближайшее время произойдет, и удастся наладить прямой контакт между Евросоюзом, ведущими странами ЕС, во всяком случае ФРГ, и Беларусью. "Это наиболее важно, потому что мигранты стремятся прежде всего в Германию", - пояснил он.