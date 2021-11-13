Путин заявил о непричастности России к миграционному кризису на границе Беларуси с ЕС

На Россию пытаются возложить ответственность за миграционный кризис на границе Беларуси и Евросоюза, но Москва не имеет к этому никакого отношения. Об этом заявил в интервью телеканалу "Россия 1" президент Владимир Путин.

"Хочу, чтобы все знали. Мы здесь совершенно ни при чем. На нас все пытаются по любому поводу и вообще без всякого повода какую-то ответственность возложить", - подчеркнул российский лидер. "Наши авиационные компании не возят этих людей. Ни одна наша компания не возит", - заверил он, добавив, что и "Белавиа" тоже не возит - об этом Путину рассказал президент Беларуси.

"Чартеры заказывают, безвизовый въезд - люди покупают билеты и полетели. Да, действуют группы определенные по переправке этих людей в европейские страны, но они давно действуют", - продолжил Путин. "Ключевое звено находится в странах Евросоюза. Вот туда тащат те, которые там находятся. Они организуют все эти цепочки", - пояснил он. "Пускай правоохранительные органы, спецслужбы работают по ним, если они что-то нарушают", - добавил президент. "Еще раз хочу подчеркнуть: Россия здесь абсолютно ни при чем", - заключил он.