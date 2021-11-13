Более 4 тысяч световых конструкций украсят Москву к Новому году

Более 4 тысяч световых декоративных конструкций украсят Москву к новогодним и рождественским праздникам. Сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Всего будет установлено более 4 тыс. световых декоративных конструкций. Особую атмосферу создадут главные символы праздника - новогодние ели, которые украсят разноцветные шары и гирлянды, - отметил Петр Бирюков. - В преддверии праздников изменим режим работы архитектурно-художественной подсветки зданий, чтобы создать праздничное настроение у москвичей и гостей столицы". Так, в центре столицы - на Пушкинской, Тверской и Манежной площадях, в Новопушкинском сквере, Камергерском переулке вновь появятся световые арки.

На пешеходных зонах Бульварного кольца поставят световые тоннели и светящиеся цифры "2022". На опорах освещения вдоль центральных улиц и на мостах установят световые консоли.

"Для украшения города используется современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах, - пояснил Петр Бирюков. - Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях".

Он напомнил, что сформирован достаточный запас праздничных элементов, позволяющий обеспечить полноценное украшение города. Эти украшения можно многократно использовать.