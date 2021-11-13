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13.11.2021 16:06
Рубрика: Власть

В Рязани отмечают 103-ю годовщину десантного училища

Текст: Юрий Гаврилов

Рязанскому гвардейскому высшему воздушно - десантному ордена Суворова дважды Краснознаменному командному училищу имени генерала армии Василия Маргелова исполнилось 103 года.

Фото: Предоставлено Минобороны РФ
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В честь этого события в вузе прошел торжественный митинг. На нем присутствовали командующий ВДВ России генерал-полковник Андрей Сердюков, выпускники училища разных лет, представители руководства Рязанской области, ветеранских и общественных организаций.

С праздником родное учебное заведение поздравил заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров. "Кузница кадров Воздушно-десантных войск и войск специального назначения по праву гордится героическими страницами своей истории. Особое внимание училищу всегда уделяет министр обороны. Его решением главное учебное заведение ВДВ оснащается лучшей материально-технической базой, новейшими средствами обучения и современной инфраструктурой, - сказал он. - Залогом дальнейшего развития и успеха нашего вуза являются передача из поколения в поколение традиций, которыми гордится училище, и эффективное использование передовой системы обучения и воспитания, отвечающей современным требованиям".

- Рязанское десантное училище - это сердце ВДВ, источник воли, мужества, героизма, знаний и профессионализма - всех лучших качеств русского офицера, - сказал на митинге командующий ВДВ Сердюков. Он напомнил, что среди выпускников училища 53 Героя Советского Союза и 85 Героев Российской Федерации. Что за годы своего существования училище подготовило десятки тысяч профессиональных кадров, воспитало не одно поколение офицеров и генералов, объединенных девизом "Никто, кроме нас!".

"Сегодня воспитанники прославленного учебного заведения достойно продолжают традиции русского воинства, заложенные нашими предками. Они честно и добросовестно выполняют свой воинский долг, обеспечивая безопасность России и укрепляя ее авторитет, - отметил командующий. - Цель училища - это воспитание нового поколения руководящего состава любого уровня, способного в самые короткие сроки решать поставленные задачи любой сложности и готового пожертвовать собою, выполняя долг. Все это по плечу только людям сильным духом, способным не по принуждению, а по убеждению служить Родине".

Еще один выпускник Рязанского училища, ныне президент Южной Осетии Анатолий Бибилов выразил особые слова благодарности в целом Воздушно-десантным войскам России, которые в 1992 и в 2008 годах спасали народ его республики.

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