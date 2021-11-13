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13.11.2021 18:53
Рубрика: Общество

Власти Москвы утвердили новые тарифы на вывоз мусора

Текст: Ирина Рыбникова

С 1 января 2022 года в Москве начнёт действовать новый тариф на вывоз твёрдых коммунальных отходов. Документ о его утверждении размещён на портале mos.ru.

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Пока плата за мусор для москвичей спрятана в графу "Содержание и ремонт жилья" и плательщики видят лишь общую сумму этой графы. Но в будущем году услуга по вывозу мусора получит отдельную графу в коммунальной платежке. К слову, жители других регионов страны оплачивают отдельный вывоз с 2019 года, но москвичи получили трёхлетнюю отсрочку, поскольку в огромном мегаполисе, где законом запрещена организация мусорных полигонов, провести мусорную реформу гораздо сложнее. Но теперь отсрочка подходит к концу, и жителям столицы нужно готовиться к новым тарифам.

Они составят 7,27 рубля за каждый квадратный метр общей площади жилья. Напомним, в этом году услуга вывоза мусора обходится москвичам в 6,63 рубля за тот же метр, то есть рост составит чуть больше 9 процентов. Таким образом, с нового года владельцы средней квартиры площадью 45 квадратных метров ежемесячно будут отдавать в пользу регионального мусорного оператора 327 рублей.

В регионах Общество Экология Москва Правительство Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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