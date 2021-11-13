Большинство российских школ вернулись к очному формату обучения, планов по переходу на дистанционное образование нет. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"На дистанте сегодня около 6 процентов школ, это немного, - сообщил он журналистам в субботу в ходе рабочей поездки во Владивосток. - С понедельника 92 процентов школ продолжат работать в очном режиме. У нас нет и не будет никаких планов перехода на дистанционное обучение. В отдельных школах все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе".