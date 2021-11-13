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13.11.2021 06:49
Рубрика: Общество

В ЕАО тигрица Золушка стала бабушкой

Текст: Анна Бондаренко

Фотоловушки в расположенном в Еврейской автономной области заповеднике "Бастак" "поймали" дочь известной тигрицы Золушки - Талу. Она впервые отметилась со своим потомством, сообщает АНО "Центр "Амурский тигр".

Годом раньше Тигрица попала на камеру с травмой передней лапы. Специалисты даже опасались, что она погибла, но затем Талу снова попала в объективы камер - сильно хромающей. Стоял вопрос о том, чтобы изъять ее из дикой природы для реабилитации. Помешало предположение, что хищница на тот момент могла быть кормящей матерью, и, если бы она исчезла, малыши бы погибли. Детеныши Талы долго на попадали в объективы фотоловушек, и вот сейчас наконец-то они их зафиксировали.

Фото: Пресс-служба Центра "Амурский тигр".
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Осенью 2021 года тигрица Тала впервые отметилась с двумя годовалыми котятами. Один из них - самец, а второй, с большой долей вероятности, самка. Это значит, что свое первое потомство Тала принесла в возрасте около трех лет, считают в Центре "Амурский тигр".

Тигрица Тала - из второго потомства тигрицы Золушки, с выпуска которой в 2013 году началось восстановление группировки тигра в Еврейской автономной области. Золушка попала в ЕАО из Приморья, где несколько месяцев проходила лечение в Центре реабилитации тигров и других редких животных. Туда ее привезли очень истощенной в возрасте примерно шести месяцев.

Золушка приносила потомство три раза. Два тигренка в 2015 году, еще два - в 2017-м, а осенью 2020-го она попала на кадры с потомством - одним годовалым тигренком.

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