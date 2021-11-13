В Хабаровском крае QR-коды начали проверять в крупных магазинах

С 13 ноября в Хабаровском крае вступили в силу новые ограничения по коронавирусу - теперь при посещении крупных магазинов площадью больше 1000 квадратных метров на входе нужно предъявлять QR-код, справку вакцинированного или переболевшего, либо медотвод с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным не ранее, чем за 72 часа. Требования распространяются только на людей старше 18 лет, сообщает пресс-служба правительства края.

По информации регионального минздрава, ограничения затронут 160 торговых центров и 150 магазинов по всему региону. На сайте правительства Хабаровского края опубликован полный список этих мест.

Кроме того, с 13 ноября на дистанционный режим работы должно будет уйти не мене 70 процентов сотрудников сферы банковских, финансовых и страховых услуг в случае, если в их организациях вакцинировано менее 80 процентов человек.

"Минэкономразвития проработает вопрос о поощрении организаций и предприятий, где привито более 90 процентов сотрудников. В свою очередь субъекты малого и среднего предпринимательства с низким (менее 80 процентов) уровнем вакцинации сотрудников могут быть лишены финансовой поддержки", - говорится в сообщении.

Меры по борьбе с коронавирусом будут ужесточать и дальше. Так, с 1 декабря QR-коды и справки понадобятся и для входа в здания органов федеральной и региональной исполнительной власти, местного самоуправления.

Совместно с федеральными ведомствами прорабатывается вопрос и о введения с 1 декабря QR-кодов в терминале международного аэропорта Хабаровск. При планировании поездок за рубеж и в другие регионы России, а также для въезда в Хабаровск гражданам необходимо будет иметь при себе именно QR-код, либо официально заверенный медотвод и отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов назад.

Сейчас жители края должны предоставлять QR-код или справки на междугородних автобусах, при посещении театров и кинотеатров, салонов красоты, кафе, ресторанов, фитнес-клубов, бассейнов, гостиниц.

За минувшие сутки в крае было зарегистрировано 519 новых случаев COVID-19.