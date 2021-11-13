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13.11.2021 09:33
Рубрика: Общество

В Приморье рассказали о планах расширения ВДЦ "Океан"

Текст: Анна Бондаренко

Всероссийский детский центр "Океан" во Владивостоке планируется расширить, построив вторую очередь. Об этом в субботу во время стратегической сессии по развитию образования на Дальнем Востоке сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов, сообщает ТАСС.

Фото: Пресс-служба МДЦ "Артек"
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Он отметил, что около месяца назад на встрече с директорами федеральных центров договорились, что у каждого будет своя программа развития. Так, в "Орленке" сделают акцент на начальную школу, в "Артеке" на старшую, в "Смене" - на учреждения среднего профессионального образования, а в "Океане" как раз будет центр для развития всего Дальневосточного федерального, а, возможно, и Сибирского федерального округа.

По словам губернатора Приморья Олега Кожемяко, вторую очередь ВДЦ "Океан" могут построить на острове Русский в районе поселка Шигино на площади около 130 тысяч гектаров.

ВДЦ "Океан" открылся в 1983 году. Ежегодно в нем отдыхают до 17 тысяч детей. Многие получают путевки бесплатно - за достижения в учебе, спорте.

В регионах Общество Образование Общество Семья и дети Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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