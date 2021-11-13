Новости

Глава СКР Бастрыкин взял на контроль дело обманувшего сироту прокурора 08:05
Овечкин опередил Халла в списке лучших снайперов в истории НХЛ 07:50
Гинцбург рассказал об особенностях лечения больных COVID-19 07:40
Комплекс С-550 станет первой в мире мобильной специальной системой ПРО 07:35
Хирург рассказал об опасном последствии COVID-19 07:20
Гинцбург: Введение QR-кодов поможет избежать значимых мутаций COVID-19 07:13
Новая вспышка птичьего гриппа выявлена на юге Японии 06:45
Россиянин Денис Дубников задержан в Нидерландах по запросу США 05:50
В Хабаровском крае QR-коды начали проверять в крупных магазинах 05:42
Британские истребители вплотную приблизились к российским Ту-160 05:10
В Петербурге за сутки привили от COVID-19 рекордные 34 тысячи человек 04:50
Астронавты НАСА выйдут в открытый космос для замены антенны на МКС 04:30
Лавров прокомментировал идеи вывода иностранных войск из Ливии 03:40
Эксперт назвал лучшие дни для покупки валюты 03:26
В Нидерландах из-за COVID-19 введены новые ограничения 02:25
Худруку Александринского театра вручили одну из самых престижных наград Франции 02:12
Космический турист Глен де Врайс погиб в авиакатастрофе 01:27
Российская молодежка обыграла словаков в отборе к ЧЕ 00:52
Эстония готовится отгородиться от РФ колючей проволокой 00:38
Модуль "Наука" перепрошили перед прибытием последнего модуля МКС 00:19
Сбер решил продать долю в компании, контролирующей VK 12.11.2021
Бастрыкин распорядился защитить народный музей "Дорога жизни" 12.11.2021
Двое российских военнослужащих погибли в Беларуси после десантирования 12.11.2021
Футболист сборной России Терехов не сыграет против Хорватии 12.11.2021
Лавров и глава Евросовета обсудили перспективы улучшения отношений РФ и ЕС 12.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
Викторина: 10 мифов о Федоре Достоевском
Викторина: 10 мифов о Федоре Достоевском
15 мудрых фраз от человека со светлыми мыслями Виктора Коклюшкина
15 мудрых фраз от человека со светлыми мыслями Виктора Коклюшкина
13.11.2021 08:05
Рубрика: Происшествия

Глава СКР Бастрыкин взял на контроль дело обманувшего сироту прокурора

Текст: Наталья Козлова

Главный следователь по Саратовской области должен отчитаться перед главой СКР Александром Бастрыкиным о том, как идет расследование очень некрасивой истории, в которой замешан теперь уже бывший сотрудник прокуратуры. Уголовное дело возбуждено по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

Бастрыкин принял граждан, которые недовольны работой его подчиненных

В правоохранительные органы с заявлением обратилась 26-летняя девушка-сирота. В 2018 году она встала на учет, как нуждающаяся в жилье. Спустя два года свою помощь ей предложил сотрудник прокуратуры. Естественно, за солидное вознаграждение.

В августе этого года министерством строительства и ЖКХ Саратовской области девушке на общих основаниях был выдан жилищный сертификат. И она приобрела благоустроенное жилье. После этого прокурор стал требовать вознаграждение, заверяя девушку, что именно он повлиял на выдачу сертификата.

Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о том, как идет расследование этого уголовного дела.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область

Главное сегодня

Путин призвал к скорейшему взаимному признанию COVID-сертификатов
Названы пять регионов, где осложнилась ситуация с коронавирусом
В России зарегистрирован первый инъекционный препарат от коронавируса
Британские истребители вплотную приблизились к российским Ту-160
Эксперт назвал лучшие дни для покупки валюты
Телефонные мошенники лишили профессора РГГУ денег, квартиры и дачи
Видеокамеры начнут ловить тех, кто выбрасывает мусор из окон автомобилей