Глава СКР Бастрыкин взял на контроль дело обманувшего сироту прокурора

Главный следователь по Саратовской области должен отчитаться перед главой СКР Александром Бастрыкиным о том, как идет расследование очень некрасивой истории, в которой замешан теперь уже бывший сотрудник прокуратуры. Уголовное дело возбуждено по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

В правоохранительные органы с заявлением обратилась 26-летняя девушка-сирота. В 2018 году она встала на учет, как нуждающаяся в жилье. Спустя два года свою помощь ей предложил сотрудник прокуратуры. Естественно, за солидное вознаграждение.

В августе этого года министерством строительства и ЖКХ Саратовской области девушке на общих основаниях был выдан жилищный сертификат. И она приобрела благоустроенное жилье. После этого прокурор стал требовать вознаграждение, заверяя девушку, что именно он повлиял на выдачу сертификата.

Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о том, как идет расследование этого уголовного дела.