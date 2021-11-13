Двое жителей Чувашии скончались от отравления алкоголем

Новости

Семья погибшей во время потопа жительницы Ялты получит миллион рублей 16:30
Шесть человек погибли в ДТП на трассе в Челябинской области 16:05
Минцифры готово платить за поиск утечек персональных данных 15:41
В Петербурге рассказали о праздновании Нового года в условиях ограничений 15:01
В Югре стая бродячих собак насмерть загрызла женщину 14:40
Почти два миллиона жителей Петербурга завершили полный цикл вакцинации 14:35
Из дома комика Тимура Родригеза украли миллионы 14:20
На МКАД водитель погиб, врезавшись в неисправную "Газель" 14:12
В Петербурге посетителям разрешат находиться в ресторане до полуночи 14:09
Путин заявил о непричастности России к миграционному кризису на границе Беларуси с ЕС 14:04
Путин поздравил коллектив театра Вахтангова с юбилеем 13:54
Более 4 тысяч световых конструкций украсят Москву к Новому году 13:46
В Крыму в ДТП с микроавтобусом пострадали 12 человек 12:49
За год центры отдыха Кубани приняли около миллиона детей 12:17
Путин поговорит с Лукашенко о транзите газа в Европу 12:05
Путин назвал алармистскими заявления о якобы подготовке вторжения на Украину 12:05
Польская полиция нашла тело гражданина Сирии вблизи границы с Беларусью 11:45
Боец Усман Нурмагомедов доставлен в Махачкалу 11:04
Ассанжу разрешили жениться в тюрьме 10:36
Госпогранкомитет Беларуси: Около 100 мигрантов перешли на территорию Польши 10:25
В МИД РФ назвали абсурдными обвинения из-за ситуации на белорусско-польской границе 10:16
Замминистра энергетики Украины пообещал закупать газ у Словакии 09:39
Эксперт Новиков рассказал, подорожает ли к Новому году икра 09:17
Стало известно время и место прощания с академиком Евгением Чазовым 08:55
В Счетной палате оценили возможности цифрового рубля в борьбе с мошенниками 08:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
Викторина: 10 мифов о Федоре Достоевском
Викторина: 10 мифов о Федоре Достоевском
15 мудрых фраз от человека со светлыми мыслями Виктора Коклюшкина
15 мудрых фраз от человека со светлыми мыслями Виктора Коклюшкина
13.11.2021 16:26
Рубрика: Происшествия

Двое жителей Чувашии скончались от отравления алкоголем

В Чувашии двое мужчин умерли от отравления алкоголем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального СК РФ.

В деле об отравлении метанолом на Урале появился новый подозреваемый

По данным ведомства, трагедия произошла в Чебоксарском районе республики. Предварительная причина смерти мужчин - отравление алкоголем. Ранее в СМИ была озвучена версия, что погибшие употребляли суррогат, однако следователи не могут подтвердить эту информацию. Точная причина смерти будет установлена после проведения экспертизы.

Сейчас сотрудники СК устанавливают обстоятельства происшествия. На данный момент, информации о других пострадавших нет.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика

Главное сегодня

Путин поговорит с Лукашенко о транзите газа в Европу
Производство инъекционного "Арепливира" начнется уже в декабре
Гинцбург: Введение QR-кодов поможет избежать значимых мутаций COVID-19
За сутки в России подтверждено 39 256 случаев COVID-19 в 85 регионах
Овечкин опередил Халла в списке лучших снайперов в истории НХЛ
Телефонные мошенники лишили профессора РГГУ денег, квартиры и дачи
Видеокамеры начнут ловить тех, кто выбрасывает мусор из окон автомобилей