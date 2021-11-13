Двое жителей Чувашии скончались от отравления алкоголем

В Чувашии двое мужчин умерли от отравления алкоголем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального СК РФ.

По данным ведомства, трагедия произошла в Чебоксарском районе республики. Предварительная причина смерти мужчин - отравление алкоголем. Ранее в СМИ была озвучена версия, что погибшие употребляли суррогат, однако следователи не могут подтвердить эту информацию. Точная причина смерти будет установлена после проведения экспертизы.

Сейчас сотрудники СК устанавливают обстоятельства происшествия. На данный момент, информации о других пострадавших нет.