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13.11.2021 15:16
Рубрика: Общество

Пермская полиция проверит клип на песню Oxxxymiron'а "Последний звонок"

Текст: Константин Бахарев

Представитель пермской епархии РПЦ протоиерей Игорь Ануфриев обратил внимание силовиков на клип известного рэпера Oxxxymiron'а. Это произошло на круглом столе по профилактике межнациональных конфликтов среди детей, организованном администрацией Перми.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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- В интернете свободно показывают клип "Последний звонок", где расстреливают учащихся, - сказал Ануфриев. - Он давно идет, его свободно показывают, это же недопустимо.

Представитель ГУ МВД РФ заявила, что они пока не в курсе случившегося, но возьмут ситуацию на заметку. А сотрудник прокуратуры довела до участников круглого стола, как нужно поступать в случае выявления в интернете недопустимой информации.

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