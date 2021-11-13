Пожар на крыше типографии в Саратове ликвидирован

Пожарные потушили возгорание на крыше типографии в Саратове площадью 850 квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

Пожар вспыхнул утром 13 ноября на крыше трехэтажной типографии на проспекте 50 лет Октября. Огонь распространился на площади 850 квадратных метров. Пожару был присвоен повышенный номер вызова. В тушении принимали участие 12 расчетов.

В 12.56 по местному времени огонь удалось локализовать. В 13.20 было объявлено о ликвидации пожара. Пострадавших нет.