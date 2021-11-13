В Ижевске два человека погибли в результате погони

В Ижевске нетрезвый водитель, пытаясь скрыться от дорожной полиции, устроил смертельное ДТП. 24-летний мужчина, уже лишенный прав за пьяное вождение, не остановился по требованию сотрудника ГИБДД.

Как сообщили в республиканской госавтоинспекции, патруль был вынужден устроить погоню за подозрительной машиной. В итоге на одном из поворотов водитель ВАЗа не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП.

В автомобиле находились молодые люди, которым было 19 лет и 22 года. От сильного удара они скончались на месте. Водитель и еще один пассажир получили травмы и были отправлены в больницу.

По факту происшествия проводится расследование. Наличие алкоголя в крови человека, который был за рулем, показали результаты медэкспертизы.