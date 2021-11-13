Врач рассказал о влиянии COVID-19 на психику человека

Главный врач Самарской областной клинической психиатрической больницы Михаил Шейфер рассказал о психологических последствиях для человека после перенесенного COVID-19, сообщил Центр управления регионом.

- Вызывает ли ковид депрессию? Наверное, такая прямая линейность отсутствует. Но в то же время он может провоцировать возникновение депрессии, - рассказывает Михаил Шейфер. - И еще недостаточно изучено, как взаимодействуют COVID-19 и нервная система. Мы еще в начале пути наблюдений. Но совершенно точно мы видим, что после выздоровления, после перенесенной инфекции могут возникать расстройства психические. Как правило, это астения, тревога и депрессия, и сочетание этих состояний. Это наиболее часто встречаемые заболевания. Если у человека есть внутренняя тревожность, внутреннее беспокойство, то тяжелая инфекция может спровоцировать развитие тяжелого тревожного депрессивного расстройства.

Врач говорит, что человек, перенесший тяжелую форму COVID-19, испытывает не только физический стресс, но и психологический. Астения - это болезненное состояние, проявляющееся повышенной утомляемостью с крайней неустойчивостью настроения, нарушением сна, утратой способности к длительному умственному и физическому напряжению, непереносимостью громких звуков, яркого света, резких запахов, как правило, проходит в течение двух недель. Более тяжелые тревожные и депрессивные расстройства требуют наблюдения у врача-психиатра.

- Во время болезни мы наблюдаем очень много тревожных расстройств. И они связаны с кислородным голоданием, когда человек испытывает дефицит его поступления, - говорит Шейфер. - И на фоне такой гипоксии мы видим, как больные мечутся, они тревожны, потому что чувство нехватки воздуха - это крайне тяжелое состояние. И пациенты, получающие кислород, боятся оторваться от кислорода, есть опасение, что им не будет хватать кислорода. Это тоже в значительной степени психологическая форма реакции. Мы не видим здесь психоза. Это тревожность. Поэтому пациенту нужно объяснять, разговаривать, показывать ему, что есть улучшения и он может обойтись без кислорода.

Врачи рекомендуют соблюдать режим сна и отдыха, правильно питаться, больше гулять на свежем воздухе, общаться с близкими.