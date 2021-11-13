В Кузбассе отложили ввод QR-кодов в гостиницах до января 2022 года

Руководство Кемеровской области отложило ввод QR-кодов ПЦР-тестов для заселения в гостиницы до 20 января 2022 года. Об этом заявил глава региона Сергей Цивилев на церемонии открытия сезона горнолыжного курорта Шерегеш, сообщает "Интерфакс".

До 20 января постояльцы смогут свободно, без ограничений пользоваться всем, что входит в состав гостиничных комплексов - спа, фитнес-залами, ресторанами.

При этом с 15 ноября QR-коды понадобятся для посещения кафе, салонов красоты, а также спортивных и культурных учреждений. По последним данным на 13 ноября, в Кемеровской области зафиксировали 67 896 пациентов с COVID-19, из них умерли 1511 человек.