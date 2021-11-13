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13.11.2021 19:12
Рубрика: Экономика

Многодетные мамы имеют право выйти на пенсию в 50 лет

Текст: Ольга Игнатова

Женщины, родившие трех и более детей, имеют право на досрочную пенсию, разъяснили эксперты отделения Пенсионного фонда России по Кабардино-Балкарской республике.

В Пенсионном фонде рассказали, какую пенсию выгоднее получать

Там отмечают, что право на досрочное назначение пенсии для многодетных матерей закреплено статьей 32 федерального закона № 400-ФЗ. Так, если у женщины трое детей, то она может выйти на заслуженный отдых в 57 лет. Общеустановленный возраст для таких матерей снижается на 3 года.

Женщины, родившие 4 детей, приобретают право на пенсию в 56 лет, то есть на 4 года раньше, чем все остальные. А вот если у мамы 5 и более детей, то она может выйти на пенсию в 50 лет. Общеустановленный возраст снижается в этом случае сразу на 10 лет.

Те женщины, у которых один или два ребенка, выходят на пенсию в 60 лет. Для данной категории мам льготы по выходу на пенсию законодательством не предусмотрены.

При этом многодетные мамы не должны иметь в своей биографии фактов лишения родительских прав. Важно и наличие на момент назначения пенсии необходимого количества страхового стажа и пенсионных коэффициентов. Иными словами женщины должны не только заниматься воспитанием детей, но и иметь периоды официальной занятости.

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