Многодетные мамы имеют право выйти на пенсию в 50 лет

Женщины, родившие трех и более детей, имеют право на досрочную пенсию, разъяснили эксперты отделения Пенсионного фонда России по Кабардино-Балкарской республике.

Там отмечают, что право на досрочное назначение пенсии для многодетных матерей закреплено статьей 32 федерального закона № 400-ФЗ. Так, если у женщины трое детей, то она может выйти на заслуженный отдых в 57 лет. Общеустановленный возраст для таких матерей снижается на 3 года.

Женщины, родившие 4 детей, приобретают право на пенсию в 56 лет, то есть на 4 года раньше, чем все остальные. А вот если у мамы 5 и более детей, то она может выйти на пенсию в 50 лет. Общеустановленный возраст снижается в этом случае сразу на 10 лет.

Те женщины, у которых один или два ребенка, выходят на пенсию в 60 лет. Для данной категории мам льготы по выходу на пенсию законодательством не предусмотрены.

При этом многодетные мамы не должны иметь в своей биографии фактов лишения родительских прав. Важно и наличие на момент назначения пенсии необходимого количества страхового стажа и пенсионных коэффициентов. Иными словами женщины должны не только заниматься воспитанием детей, но и иметь периоды официальной занятости.