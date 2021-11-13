БДТ вернулся в историческое здание после ремонта

Большой драматический театр имени Георгия Товстоногова вернулся в свое историческое здание на Фонтанке в Санкт-Петербурге. Первым спектаклем после возвращения стала постановка Андрея Могучего "Три толстяка. Эпизод 7. Учитель" по мотивам знаменитой книги Юрия Олеши. Много лет назад в ходе научного эксперимента, проводимого в обстановке абсолютной секретности, был открыт порт в другое измерение и на Землю проник сгусток темной космической энергии "Три толстяка" ("Т-3"), превративший жизнь людей в хаос, полный бессмысленного зла. Третья часть "Учитель" повествует о страшной эпохе сталинских репрессий. Спектакль впервые показали в феврале 2021 года.

Здание театра готово к приему зрителей, но строители и инженеры из него уйдут нескоро. Впереди настройка и наладка оборудования в процессе эксплуатации, в заполненных залах.

Театр закрылся на ремонт в 2020-м, а труппа играла на других сценах. Ремонт должен был исправить недоделки после реконструкции 2011-2014 годов. Реконструкция была скандальной - те, кто ею занимался, были обвинены в мошенничестве и хищении средств. "У нас приступил к репетициям литовский режиссер Оскарас Коршуновас, - передает "5 канал" слова худрука БДТ им. Товстоногова Андрея Могучего. - Он будет делать спектакль "Елизавета Бам". Приедет из Японии режиссер Матоа Миуро который будет делать "Преступление и наказание". Ну и я с Ниной Усатовой… Будем ставить спектакль, в основе - рассказы Шукшина".