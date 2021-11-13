БДТ вернулся в историческое здание после ремонта

Здание театра готово к приему зрителей, но строители и инженеры из него уйдут нескоро. Впереди настройка и наладка оборудования в процессе эксплуатации, в заполненных залах.
Театр закрылся на ремонт в 2020-м, а труппа играла на других сценах. Ремонт должен был исправить недоделки после реконструкции 2011-2014 годов. Реконструкция была скандальной - те, кто ею занимался, были обвинены в мошенничестве и хищении средств. "У нас приступил к репетициям литовский режиссер Оскарас Коршуновас, - передает "5 канал" слова худрука БДТ им. Товстоногова Андрея Могучего. - Он будет делать спектакль "Елизавета Бам". Приедет из Японии режиссер Матоа Миуро который будет делать "Преступление и наказание". Ну и я с Ниной Усатовой… Будем ставить спектакль, в основе - рассказы Шукшина".