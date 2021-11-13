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13.11.2021 20:09
Рубрика: Власть

Губернатор Новгородчины ушел на самоизоляцию из-за родственника с ковидом

Текст: Светлана Цыганкова
Фото: Андрей Никитин/vk.com/nikitinandrey Фото: Андрей Никитин/vk.com/nikitinandrey
Фото: Андрей Никитин/vk.com/nikitinandrey

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин ушел на дистанционный формат работы. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

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Оказалось, что на самоизоляцию глава региона ушел из-за близкого родственника, у которого тест на коронавирус дал положительный результат. Андрей Никитин отметил, что болезнь переносится легко, так как все члены семьи вакцинированы.

Некоторое время губернатор поработает дистанционно. Он будет постоянно сдавать тесты. О выходе на работу примет решение после консультации с медиками.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область Пандемия коронавируса COVID-19

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