Губернатор Новгородчины ушел на самоизоляцию из-за родственника с ковидом

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин ушел на дистанционный формат работы. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

Оказалось, что на самоизоляцию глава региона ушел из-за близкого родственника, у которого тест на коронавирус дал положительный результат. Андрей Никитин отметил, что болезнь переносится легко, так как все члены семьи вакцинированы.

Некоторое время губернатор поработает дистанционно. Он будет постоянно сдавать тесты. О выходе на работу примет решение после консультации с медиками.