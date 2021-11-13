Почти два миллиона жителей Петербурга завершили полный цикл вакцинации

Полный цикл вакцинации от COVID-19 завершили 1 999 037 жителей Санкт-Петербурга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию губернатора.

По данным ведомства, сейчас в городе развернуты 9 488 коек для пациентов с коронавирусом и пневмонией. Из них свободны 37,85%. На амбулаторном лечении находятся более 40 тысяч горожан.

Ранее городской комитет по здравоохранению сообщил, что 11 ноября был побит июльский рекорд прививочной компании - за день инъекции вакцины сделали 34 тысячи человек.

За минувшие сутки в Петербурге выявлено 3273 человека с коронавирусной инфекцией. Скончались 70 пациентов.