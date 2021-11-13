В Калининграде пьяную женщину задержали с младенцем в пакете

Жительница Калининграда родила ребенка в подъезде жилого дома, после чего вынесла новорожденного на улицу в пакете. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК по области.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел возле жилого дома по улице Киевской. По предварительным данным, 33-летняя женщина самостоятельно родила ребенка на лестничной площадке, после чего положила его в пакет и вышла с ним из подъезда. Жильцы дома своевременно заметили ее и сообщили правоохранителям. Уточняется, что женщина была пьяна.

Ее задержали. Благодаря бдительности горожан новорожденному мальчику была оказана помощь, сейчас он госпитализирован. Мать также находится в больнице. Следователи проводят проверку по данному факту.