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13.11.2021 14:09
Рубрика: Власть

В Петербурге посетителям разрешат находиться в ресторане до полуночи

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил внести изменения в запрет ночной работы ресторанов - посетителям будет разрешено оставаться в заведении до 24 часов. Об этом он рассказала в ходе прямой трансляции на своей странице "Вконтакте".

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Напомним, согласно ранее подписанному постановлению, с 8 ноября в Санкт-Петербурге запрещена ночная работа общепита, кинотеатров, объектов культуры и досуга. Им разрешено работать до 23:00. Беглов поручил комитету по промышленной политике, инновациям и торговле изменить условия запрета для ночной работы ресторанов. Изменения позволят гостям оставаться в заведении до 24:00, чтобы закончить ужин. При этом, как подчеркнул губернатор, рестораны должны закрывать кассу в 23:00 и с этого момента переставать запускать клиентов.

В ходе трансляции Беглов также оценил влияние нерабочих дней на динамику распространения коронавируса. По его данным, благодаря выходным дням соотношение больных и выздоровевших изменилось в лучшую сторону - из больниц выписывают больше людей, чем госпитализируют. Также снизилось количество впервые выявленных положительных ПЦР-тестов, что, по словам губернатора, является верным признаком снижения эпидемиологической напряженности.

При этом первый зампред городского комитета по промышленной политике, инновация и торговле Александр Ситов заявил, что ситуация с COVID-19 в Петербурге остается сложной, но контролируемой. По его словам, власти рассчитывают, что до 1 декабря достаточное количество граждан сделают прививку от коронавируса. В таком случае к моменту введения анонсированной системы QR-кодов у населения города будет высокий уровень коллективного иммунитета, а места, доступные по сертификатам, станут полностью безопасными. При развитии такого сценария власти не будут вводить к Новому году никаких дополнительных ограничений.

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