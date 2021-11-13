На Кубани начали проверку по факту смерти ребенка

Прокуратура Усть-Лабинского района организовала проверку по факту смерти семилетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

Как выяснилось, 10 ноября этого года девочка в тяжелом состоянии поступила в госпиталь Центральной районной больницы с подозрением на двустороннюю пневмонию, где 12 ноября скончалась.

Сейчас прокуратура проверяет причины и условия произошедшего. Уточняется, что семья ребенка на учете не состояла и является благополучной. Как уточнили "РГ" в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю, по данному факту ведомство также организовало проверку.